岸田文雄訪美　拜登設國宴款待　佈局充滿美日元素

日本首相岸田文雄4月9日訪美，總統拜登（Joe Biden）10日晚上在白宮設國宴款待岸田文雄及妻子裕子，以及200名賓客。今次亦是拜登上任後，第五度設國宴（對上四次分別為法國、韓國、印度及澳洲）。國宴被視為外交的工具，亦是象徵華府的關係密切盟友的最高榮譽。而在岸田的訪問，拜登就在整個佈局中加入美日兩國的元素。



綜合《華盛頓郵報》、《紐約時報》及《衛報》的報道，第一夫人吉爾（Jill Biden）及白宮社交秘書的埃利桑多（Carlos Elizondo）9日向傳媒展示國宴餐牌及會場安排。今次的國宴會以「春天的恩賜」（bounty of spring）為主題，

在菜單方面，使用的材料都是美國產品，再加入日本菜的特色。前菜是三文魚佐牛油果、西柚、心內美蘿蔔（watermelon radish）、青瓜及炸紫蘇葉。白宮行政主廚科默福德（Cristeta Comerford）表示，這款菜色是受到加州卷的啟發，形容它是美日兩國的創意。

主菜則是乾式熟成肉眼扒，配上美日兩國菜色上常用的配料日式小甜椒（shishito peppers） ，配菜是燉羊肚菌菇和蠶豆，伴以麻油沙巴翁汁，將亞洲的口味帶入西式料理之中。

岸田文雄訪美：白宮4月9日向傳媒介紹國宴安排及菜色，當中包括海鹽焦糖開心果蛋糕，外層淋上抹茶朱古力醬，配以櫻桃味雪糕及覆盆子碎的甜品。除了滿足總統拜登喜愛吃雪糕外，日本傳入的抹茶亦成為美國民眾近年必選的飲品之一。 （REUTERS）

拜登本身喜愛吃雪糕，因此在國宴的甜品就自然加入這個元素。白宮甜品行政主廚莫里森（Susie Morrison）就製作海鹽焦糖開心果蛋糕，外層淋上抹茶朱古力醬，配以櫻桃味雪糕及覆盆子碎。

不過拜登今次就放棄奧巴馬（Barack Obama）時代以來、邀請客席大廚協助的傳統；亦沒有將清酒加入菜單之內，取而代之的是選用大批日裔美國人居住的太平洋西北地區（Pacific Northwest）生產的酒。

除了在食物方面講究美日元素，白宮宴會廳的會場佈置及表演節目亦有考慮日本元素。吉爾指，這場國宴正值華盛頓的春天，場內變成一片花海，包括吉爾喜愛的豌豆花、玫瑰和牡丹，亦有櫻花。埃利桑多指，日本在1912年向美國贈送櫻花樹，象徵兩國的合作關係前途會繼續一片光明。

另外白宮亦會找來美國老牌歌手Paul Simon表演，吉爾是他的歌迷，岸田文雄同樣欣賞他的作品。拜登屆時並會向岸田贈送另一著名音樂人Billy Joel的石版畫和簽名黑膠唱片。

吉爾形容這次安排時表示，科技拉近大家的距離，大家面對跨越邊界的挑戰，美日兩國是為世界建立創造、和平及民主的夥伴。