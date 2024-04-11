拜登繼續「盲撐」：堅定不移支持以色列抵禦伊朗襲擊

在伊朗恫言對以色列襲擊進行報復之際，美國總統拜登承諾堅定不移地支持以色列。



法媒報道，儘管拜登日前表明以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）的加沙戰爭政策發表了迄今為止最嚴厲的批評，指其是個「錯誤」，他在星期三（4月10日）與日本首相岸田文雄共同召開的記者會上，依然重申了支持以色列的承諾。

拜登表明，伊朗威脅要對以色列發動重大襲擊，而「正如我告訴內坦亞胡總理的那樣，我們對以色列的安全、對以色列抗擊伊朗及其代理人威脅的承諾是堅定不移的」。

「我再次強調：（我們對以色列有着）鐵一般的諾言。我們會竭盡全力保護以色列的安全。」

2024年4月1日，伊朗駐敘利亞大馬士革大使館疑遭以軍空襲，附近一棟建築受損，現場竄起煙霧。（Reuters）

本月初，伊朗駐大馬士革大使館遭到空襲，導致伊朗七名軍事顧問死亡，德黑蘭指以色列實施了這次襲擊。伊朗最高領袖哈梅內伊的軍事顧問薩法維日前警告，以色列在全球各地的大使館已不再安全。

哈梅內伊則在星期三的講話中警告，以色列的「邪惡政權」必須也必將受到懲罰。

以色列外長卡茨（Israel Katz）隨後在社媒平台X上回嗆說：「如果伊朗從其領土發動攻擊，以色列將作出回應並攻擊伊朗。」

美媒上週引述美國官員的話說，伊朗最快可能這周就針對伊朗使館遇襲事件展開報復。美國和以色列官員都認為，伊朗的襲擊是不可避免的，兩國政府正加緊做好應對準備。

法媒報道稱，美國在公開場合對伊朗使館襲擊事件的反應諱莫如深，稱尚未確定以色列是否襲擊了外交設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

