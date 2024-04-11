中國指歐盟補貼調查干擾中歐產業互利合作

中國商務部官員表示，歐盟發起的補貼調查幹擾中歐互利合作，中國堅決反對。



商務部4月11日發布的聲明中未透露這位官員的身份。他認為，歐盟迄今發起的調查均針對中國新能源相關企業，這將嚴重損害歐盟企業在歐盟進行投資和貿易合作的信心。

中國商務部在網站公布，中國商務部貿易救濟局主要負責人4月10日在布魯塞爾會見歐委會貿易防禦司司長盧卡斯（Martin Lukas），就歐盟對中國風力渦輪機供應商發起補貼調查進行嚴正交涉。

商務部在新聞稿中說，中國認為，此舉嚴重損害中國企業赴歐開展投資貿易合作的信心，干擾中歐產業互利合作，並指歐方在調查過程中，肆意歪曲補貼定義，程序標準不公開不透明，是一種以公平競爭之名損害公平競爭環境的保護主義行為。

商務部也說：「中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法。」

圖為中國國旗與歐盟（EU）旗幟。（Getty）

據路透社報道，歐盟將針對向歐洲提供風力渦輪機的中國供應商所獲得的補貼展開調查。

歐盟反壟斷專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）9日在美國普林斯頓高等研究院發表演講時說，歐盟委員會將針對西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞的風力發電廠開發條件展開調查。維斯塔格並沒有說出將受到調查的中企名稱。

中國商務部也公布，中國就歐盟4月10日再次發布關於中國經濟存在嚴重扭曲的報告表達嚴正立場，商務部貿易救濟局主要負責人也對此進行嚴正交涉，並強調中國將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

中國商務部說：「中方表示，歐方更新有關報告，再次對中國政策、市場環境和經濟制度進行了歪曲解讀，為後續採取歧視性的反傾銷做法製造藉口，中方對此表示高度關注和強烈反對。」

歐盟委員會其網站宣布，他們10日發布了關於中國經濟存在由國家主導的嚴重扭曲（significant distortions）情況的更新版報告。

路透社報道，這份報告添加歐盟委員會認為在電訊設備、半導體、鐵路行業、可再生能源和電動汽車行業出現的扭曲情況細節。