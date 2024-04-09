歐盟擬調查中國渦輪機供應商是否獲得政府補貼

歐盟委員會將對中國供應商向歐洲風電場提供渦輪機的補貼展開新調查。



路透社報道，歐盟委員韋斯塔格（Margrethe Vestager）計劃於星期二（4月9日）在美國普林斯頓大學發表的講話中說，歐盟委員會將研究西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞風電場的開發條件。她沒有提及相關公司的名稱。

歐盟委員會已經在調查是否對中國進口電動汽車徵收關稅，稱有證據表明這些汽車受益於補貼。

韋斯塔格說，歐盟需採取更加系統化的方法，逐案調查意味着歐盟正在「打地鼠」。

「我們需要在為時已晚之前採取行動。我們不能允許發生在太陽能電池板上的事情在電動汽車、風能或重要晶片的領域再次發生。」

歐盟已安裝的風力渦輪機大部分產自歐盟，但截至2022年，中國製造商已迅速佔領全球市場約三分之二的份額。就太陽能電池板而言，中國製造商佔據歐盟90%以上的市場份額。

風電調查將根據歐盟外國補貼法規進行，該法規自2023年7月起允許歐盟委員會評估外國補貼是否幫助企業在公開招標中，提交過於有利的報價。

歐盟委員會上星期對羅馬尼亞太陽能園區公開招標中的中國投標人，是否從補貼中過度受益展開了兩項調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

