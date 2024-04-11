金正恩：現在比以往任何時候都要做好備戰

朝鮮領導人金正恩視察金正日軍政大學，並在講話中表明，面對朝鮮周邊和國際地緣政治局勢不穩定，現在是比以往任何時候都要做好戰爭準備的時候。



朝中社報道，金正恩星期三（4月10日）視察金正日軍政大學期間觀摩了作戰戰術課，並在作戰研究室實地了解敵軍主要作戰行動企圖、對敵軍的研究情況、師生擬定的軍種、軍團作戰計劃。他還查看了學生宿舍和食堂，考察後勤供應情況。

他在講話中指出，暴力和武力衝突的增加日益加劇了錯綜複雜的國際局勢，朝鮮周邊的軍事政治形勢也不穩定。

他表明：「現在是比任何時候都要徹底做好戰備的時候，我們要更加切實地完美做好戰爭準備，那不是單純的可能會爆發的戰爭，而是必須打贏的戰爭。」

他也重申，如果敵人選擇與朝鮮軍事對抗，那麼朝鮮將毫不猶豫地動用手中的一切手段，「必殺敵人」。

朝中社2024年4月11日發布照片，顯示朝鮮領導人金正恩視察金正日軍政大學，並在講話中表明，面對朝鮮周邊和國際地緣政治局勢不穩定，現在是比以往任何時候都要做好戰爭準備的時候。（KCNA via REUTERS）

金正日軍政大學以金正恩已故父親、朝鮮前領導人金正日的名字命名。朝中社在新聞稿中稱，該校是朝鮮「軍事教育的最高學府」。

路透社報道指出，朝鮮近年來在金正恩的領導下，加強了武器研發，並與俄羅斯建立更緊密的軍事和政治關係。朝鮮也譴責美國和韓國舉行聯合軍演，稱之為「戰爭演習」，警告兩國將為此付出代價。

本文獲《聯合早報》授權轉載

