杜魯多指控中國試圖干預加拿大選舉　中方斥：扣帽子又拿不出證據

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月10日再度指控中國試圖干預加拿大過去兩次大選，中國駐加拿大使館10日回擊稱，某些政客出於一己之私，企圖中方扣帽子、潑髒水，充斥「高度可能」、「大概率」等似是而非的詞匯，卻始終拿不出任何實質證據。



杜魯多領導自由黨多次贏得聯邦大選，包括在2019年和2021年，但這兩次選舉之後被指有「外國干涉」嫌疑，杜魯多成立調查委員會，至4月8日加拿大安全情報局（CSIS）得出結論，主張中國干預加方最近兩屆聯邦大選。

杜魯多4月10日指控中國試圖干預加拿大過去兩次大選，但並未能影響選舉結果。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2023年11月30日到訪安大略省埃傑西斯（Ajax）。（Reuters）

中國駐加拿大使館發言人10日回應稱，杜魯多（Justin Trudeau）參加「外國干涉」公共調查聽證會期間污蔑中方「有意願」干涉加內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人説，中方一貫堅持不干涉內政原則，從未也沒有興趣干涉加內政，中方在雙多邊場合同加方接觸時，多次嚴肅、明確地向加方闡明這一立場，加方某些政客出於一己之私，企圖把公共調查矛頭對準中方，給中方「扣帽子」、「潑臟水」，有關證詞充斥着「高度可能」、「大概率」、「令人懷疑」等似是而非的詞匯，卻始終拿不出任何實質性證據。

中方稱這再次充分説明所謂「外國干涉」公共調查就是一場自導自演的政治鬧劇，加方某些人對華攻擊抹黑手段之低劣到了匪夷所思的地步。

發言人説中國才是包括加拿大等實施「外國干涉」活動的對象，長期以來，加方在台灣、涉疆、涉港、涉藏等事關中方主權和領土完整的重大問題上挑釁中方，縱容支援各類反華分裂活動，非但不知悔改，還倒打一耙污蔑中國干涉加內政。

圖為2017年12月4日，為歡迎訪華的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），北京天安門廣場掛着中國和加拿大國旗。（Getty）

中方又指加媒公開報道加安全情報機構對中方駐加機構和人員實施監聽監控，加方有關機構在聽證會上公然承認干涉中方駐加機構正常履職。發言人指「加政府不斷拿兩名加公民案説事，卻支付巨款與案件當事人達成和解，這不是此地無銀三百兩是什麼？到底是誰在干涉別國內政？誰在搞間諜活動？事實一目了然。」

發言人説中方強烈敦促加方尊重和正視事實，摒棄意識形態偏見，停止炒作「中國干涉」謊言，停止毒化中加關係氛圍，否則必將自食惡果。