杜魯多：若特朗普再成美國總統　加拿大「日子難過」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）說，如果特朗普（Donald Trump）再次當選美國總統，加拿大的日子將變得艱難，加美關係將會「倒退」。



路透社報道，在特朗普第一個4年任期裏，杜魯多和他的關係並不好。2018年特朗普指責杜魯多軟弱且不誠實。

杜魯多星期二（1月16日）在蒙特利爾商會主辦的討論會中用法語說：「上一屆並不容易，如果還有第二次，也不會容易。」

他說：「但我們和美國的關係從來都不輕鬆。任何（加拿大）總理的首要任務就是代表和捍衛加拿大的利益……過去幾年我們一直做得很好。」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2023年11月30日到訪安大略省埃傑西斯（Ajax）。（Reuters）

加拿大75%的商品和服務都是出口到美國，美國轉向保護主義對它的衝擊很大。

特朗普2017年一上台就宣布重新談判美國與加拿大和墨西哥的自由貿易協議。渥太華花了將近兩年時間與美墨談判，最後達成了一項在很大程度上保護加拿大利益的三邊協議。

根據1月15日公布的一項民意調查結果，約三分之二參與民調的加拿大人認為，若特朗普再執政4年，美國民主將不復存在；另有約50%的加拿大人認為美國正逐漸變成一個獨裁國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

