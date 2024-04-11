美日峰會發布18頁文件　羅列70項合作共識　英媒：著眼對抗中俄

美國總統拜登（Joe Biden）4月10日在華盛頓與日本首相岸田文雄舉行美日峰會，兩方除了公布聯合聲明外，也發布一份長達18頁的資料文件，講述美日達成的70項合作共識，涉及導彈、太空等。路透社形容，兩國既是加強聯盟關係，也著眼於對抗中國和俄羅斯。



這些合作包括國防、太空、經濟安全、人工智能（AI）、聚變能源、救災等領域的合作，當中不少項目屬於國防領域，也有支援美國德州建高鐵等。

一位匿名美國高級官員向日媒（日經）稱「這可能是我們所見過同類型中最大的一批實質、重要成果。」官員指在平常情況下，雙邊峰會上達成的協議範圍是12至20項。

路透社指，這些合作共識也是著眼於對抗中國和俄羅斯。例如在太空項目上，日本希望透過美國阿耳忒彌斯（Artemis）計劃將第一位日本太空人送上月球，這是應對來自俄羅斯和中國的加劇競爭。

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文件也談到考慮讓日本參與澳英美聯盟（AUKUS）的「第二支柱」計劃，協助發展人工智能（AI）、量子等科技領域。中國則曾多次批評AUKUS加劇亞太軍備競賽，破壞地區和平穩定。

美日的重要合作共識還包括「升級聯盟指揮和控制」，同意進一步推進日本自衛隊與駐日美軍的部隊間協作，提升各自部隊的指揮能力，又設立有關聯合研發及生產防衛裝備等的協商機制。