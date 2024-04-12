聯合國兒基會：一支向加沙北部運送人道物資車隊遇襲

當地時間4月11日，聯合國兒童基金會表示，10日，一支準備向加沙地帶北部運輸人道援助物資的車隊遭到槍擊。兒基會已向以色列方面通報此事，但是以色列方面暫無回應。



聯合國兒童基金會表示，該機構當天正在與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）聯合執行向加沙地帶北部運送人道援助物資的任務，車隊在檢查點附近的指定等候區等待通過時遭到槍擊。

聯合國兒童基金會的一名發言人英格拉姆當時就在遇襲的車上，事後她表示，這次運輸任務已獲得以色列方面的授權，槍擊發生後車隊仍試圖繼續前往加沙北部，但未能成行。英格拉姆表示，類似襲擊事件並非偶然，人道工作者頻頻遭襲讓有關組織在加沙地帶開展援助工作面臨重重阻礙。

英格拉姆說：

3發子彈擊中了我乘坐的車，一名在車外的同事趴在地上，我們以為他受傷了，謝天謝地他沒事，其他人也沒事。這次襲擊事件只是另一個例子，襲擊事件表明，對我們來說，對我們服務的民眾來說，加沙地帶是多麼的危險。我認為這件事凸顯出人道工作者仍舊不安全，這種情況妨礙了我們開展工作。

聯合國方面公布的數據顯示，自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，已有約200名人道工作者在衝突中死亡，其中包含約180名聯合國工作人員。多名聯合國高級官員以及多家聯合國機構頻繁發聲，要求衝突各方避免襲擊人道組織及其工作人員，呼籲允許人道組織的工作人員和人道援助物資在加沙地帶自由、安全地通行，避免加沙地帶出現更為嚴重的人道災難。