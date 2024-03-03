加沙居民領物資疑遇襲逾百死　以色列否認襲車隊：多數死於人踩人

以色列軍方發言人哈加里星期天（3月3日）說，以軍已完成對上星期加沙援助車隊中平民死亡事件的初步調查，確定部隊沒有襲擊該車隊，而且大多數巴勒斯坦人死於踩踏事件。



路透社報道，加沙衛生部說，星期四（2月29日）在加沙市一處救援物資領取點，以色列軍朝到來領取糧食的平民開火，造成至少112人死亡、750多人受傷。

哈加里說：「以色列國防軍已完成對加沙平民在衝向援助車隊時被踩死和受傷的不幸事件的初步審查。」

他說，審查收集了現場指揮官和部隊的訊息，確定沒有對援助車隊進行襲擊，「踩踏事件導致大多數巴勒斯坦人死亡或受傷。」

2024年2月29日，在以色列南部，一名以色列士兵從加沙地帶返回後從一輛裝甲運兵車向外望去。（Reuters）

哈加里說：「在為驅散踩踏事件而鳴槍示警，我們的部隊開始撤退後，幾名搶劫者接近我們的部隊，並對他們構成了直接威脅。根據初步審查，士兵們對一些人做出了反應。」

他說：「我們已展開調查，進一步審查這一事件，這將有助於我們降低在人道主義行動中再次發生此類悲慘事件的風險。」

「這一事件將由事實調查和評估機制進行審查，這是一個獨立、專業和專家的機構。為了透明起見，我們將在未來幾天的審查進展中分享最新情況。」

哈加里沒有透露具體由誰來處理調查的細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

