中國駐菲使館：中國在菲設秘密潛伏小組是無稽之談

中國駐菲律賓大使館4月10日強調，中國在菲設立秘密潛伏小組是無稽之談，並指有無形之手要毒化中菲關係氛圍。使館在其網站稱說：「中國歷來奉行不干涉別國內政原則，所謂中國在菲設立『秘密潛伏小組』是無稽之談。」



使館發言人說，一段時間以來，一隻無形之手在菲不斷散播涉華虛假訊息，炒作中菲海上爭議，無限放大兩國涉海分歧，製造緊張局勢，販賣戰爭焦慮，其目的就是要毒化中菲關係氛圍，干擾雙邊關係正常發展。

發言人呼籲菲律賓有關方面「停止散播虛假敘事和煽動仇華情緒。希望菲方從中菲關係大局和地區和平穩定出發，儘快回到對話協商的正確軌道，與中方相向而行，以實際行動管控分歧，推動兩國關係穩定發展」。

圖為2024年3月19日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）。（REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool/File Photo）

菲律賓媒體GMA和ABS-CBN報道，在中國使館發布上述對記者提問的回答前，４名中國公民因涉嫌參與提供偽造菲律賓身份證件而在菲被捕。這些證件包括含特殊居民退休人士簽證（SRRV）的護照。

菲律賓議員比奈 (Nancy Binay) 稱中國SRRV申請者年齡為35歲，被視為「士兵年紀」，並呼籲政府採取更嚴格的退休簽證申請審查程序。

此外，菲律賓訊息和通訊技術部（DICT）指冒充美國或歐洲企業的疑似中國企業，涉嫌招募菲律賓士兵。菲國軍方公布，已就此展開調查。

港媒則報道，隨着菲國議員針對菲律賓退休管理局向士兵年紀的中國公民發放特殊居民退休人士簽證質問該局，「秘密潛伏小組」的指控愈演愈烈。報道引述官方數據稱，有約7萬8000名外國退休人士在菲律賓持有特殊居民簽證，其中3萬人為中國公民。