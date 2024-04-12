岸田文雄向美國會演說：稱中國「最大戰略挑戰」　憂東亞新危機

日本首相岸田文雄對美國進行國事訪問，日媒高調鼓吹他享受的是所謂「國賓待遇」，上一位訪美受到此待遇的是已故日本前首相安倍晉三。4月11日，岸田文雄在美國國會參眾兩院聯席會議上發表演講，又成為繼2015年4月29日的安倍晉三之後，9年來首位在此場合發表講話的日本首相。



據路透社、《日經亞洲》等報道，岸田文雄4月11日面對美國國會議員時，再度炒作渲染前一天同美國總統拜登（Joe Biden）會晤時拋出的所謂「今日烏克蘭，明日東亞」論調。他宣稱，如果沒有美國的支持，烏克蘭可能會在俄烏衝突中崩潰，而中國可能對日本乃至全球構成「前所未有的最大戰略挑戰」，並引發東亞地區的新危機，他甚至藉機鼓動美國人，要克服對美國在世界舞台所扮演角色的「自我懷疑」。

日本首相岸田文雄2024年4月11日在美國國會內演說（Reuters）

此外，岸田文雄還敦促美國人不要懷疑日本在全球事務中「不可或缺的角色」，並聲稱日本「正進行歷史性的軍事升級，以支持其盟友」。

同時，岸田文雄介紹本國情況時還聲稱，儘管日本國內對其軍國主義歷史持根深蒂固的保留態度，但正着手對其防務態勢進行重大改變，以支持美國抵禦當前威脅的努力。「多年來，日本發生了變化。我們已經從一個沉默寡言的盟友，從第二次世界大戰的破壞中恢復過來，轉變為一個面向世界的強大的、忠誠的盟友。」

路透社介紹稱，在美國國會參眾兩院聯席會議上發表演講，通常是美國留給最親密盟友的「榮譽」，通常一年只有一到兩次。上一次在此場合發表演講的，是2023年7月19日的 以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog））。

4月10日，岸田文雄在白宮國宴上發言。（Reuters）

4月10日，美國總統拜登在白宮同到訪的日本首相岸田文雄舉行了約兩個小時的會晤，會後的美日領導人聯合聲明稱，美日戰略合作迎來「新時代」，敲定了大約70項防務合作協議，並列出了從共同開發導彈到載人登月等一系列合作項目。

路透社認為，此次兩人會晤的討論重點是「不穩定的『印太地區』和中國的行動」，美日構建新的夥伴關係不僅緊盯中國，且加強了對中俄關係的針對性。同時，美日領導人的這份聯合聲明，使得這一對二戰時的「宿敵」進入了自成為盟友以來的「最密切合作」。

4月11日，美國總統拜登、日本首相岸田文雄又同菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）首次在華盛頓舉行三邊會談，討論加強安全合作等問題。

美國總統拜登（Joe Biden）、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）與日本首相岸田文雄2024年4月11日在華盛頓白宮舉行峰會。（Reuters）

據日本《讀賣新聞》報道，美日菲三國領導人在會後發表聯合聲明，稱將加強防務合作以促進「『印太地區』和世界的安全和繁榮」。這份聲明直接提及中國，妄稱中國試圖「通過武力單方面改變現狀」，並對中方在南海、東海等地區維護國家主權的行動表示所謂「關切」。

針對美日菲尋求加強防務合作，在台灣、涉海等問題上抹黑中國，妄圖干涉中國內政的舉動，中國外交部發言人毛寧4月11日表示，中方堅決反對抱持冷戰思維，搞小集團政治的做法，堅決反對製造和激化矛盾，損害他國戰略安全和利益的言行。

「中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，中國絕不允許任何國家干涉中國內政、中國利益，抹黑中國形象，將堅決捍衛自身主權安全和發展利益，致力於維護亞太地區的和平穩定。」毛寧說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

