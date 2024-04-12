美國參議員致信拜登　倡全面禁止中國電動車進口美國

美國國會參議院銀行委員會主席、俄亥俄州（Ohio）民主黨資深參議員布朗（Sherrod Brown）4月11日致信美國總統拜登（Joe Biden），要求完全阻止中國電動汽車進入美國市場。路透社稱，這是美立法者迄今為止在這一問題上發出的最強烈呼籲。



布朗4月11日在一份聲明中宣稱，中國製造的電動汽車對美國汽車工業構成「生存威脅」，並就此呼籲對中國汽車施加「全面」進口禁令。「我懇求您採取大膽、積極的行動，永久禁止中國公司生產的電動汽車或他們為隱瞞其來源而設立的任何子公司。」信中寫道。

俄亥俄州是美國的主要汽車工業州。布朗聲稱，中國對車企的補貼水平使得美國公司無法與其公平競爭，允許中國汽車銷售將損害美國汽車工人的利益。他還渲染稱，中國汽車將威脅美國國家安全，因為其所採用的技術將使中國有可能利用這些汽車獲取大量數據。

布朗的這番「呼籲」被認為是迄今為止美國國會議員在有關中國電動汽車進口問題上最強烈的言論。路透社4月11日稱，白宮尚未對此作出回應。

英國廣播公司（BBC）指出，此前也有其他議員敦促拜登政府針對中國電動汽車採取行動，但僅呼籲徵收高額關稅。事實上，路透社上月初曾披露布朗與另兩名民主黨籍參議員寫給美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）的另一封信函，信中施壓拜登政府提高對中國電動汽車的進口關稅。

BBC指出，中國是世界上最大的汽車生產國。去年，中國超越日本成為全球最大汽車出口國。隨着選戰將近，美國民主、共和兩黨爭相對中國電動汽車發難，炒作所謂國安風險。路透社稱，這封信是白宮在採取措施阻止中國汽車進口一事上，面臨愈來愈大壓力的最新表現。

藉口「數據安全」，拜登2月末，將採取「前所未有的行動」阻止包括電動汽車在內的中國網聯汽車和卡車進入美國市場，並指示商務部進行調查。他聲稱，中方政策可能會讓中國製造汽車充斥美國市場，對國家安全構成風險，但自己任內不會讓這種情況發生。

雷蒙多先前受訪時聲稱，美國正以最快的速度識別風險，並將採取政府認為涉及國家安全問題的任何行動。在當地時間3月1日播出的美媒採訪中，雷蒙多還極力渲染稱，「中國智能網聯汽車就是裝上輪子的iPhone」，「試想一下，假如美國路上行駛有300萬輛中國汽車，而北京可以讓它們全部同時熄火」。

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄4月10日在華盛頓白宮舉行峰會並召開聯合記者會。（Reuters）

對此，中國外交部部長助理、發言人華春瑩3月3日在社交媒體回擊：「善意提醒一下雷蒙多部長，iPhone是美國產品，你是在暗示iPhone、特斯拉甚至波音……一直在向美國發送秘密數據，隨時可能被華盛頓關停嗎？」華春瑩補充道，「如果你唯一的工具是一把錘子，那麼會把所有的問題都視為釘子」。

針對美方發起調查， 中國外交部發言人毛寧3月1日在例行記者會上表示，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂「不公平做法」，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。中國始終向全球汽車企業敞開大門，美國車企一直充分享受中國大市場的紅利。反倒是美方大搞貿易保護主義，設置歧視性補貼政策等障礙，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場。

「這種把經貿問題政治化的做法只會阻礙美國汽車產業發展。我們敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。」毛寧說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

