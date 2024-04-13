以色列美國就伊朗可能施襲聯合評估

以色列國防軍說，以美兩國軍方就伊朗可能對以色列發動的報復性襲擊進行了局勢評估，以確保雙方緊密協調行動。



新華社報道，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）星期五（4月12日）晚發表聲明說，以軍總參謀長總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）已同美國中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）對局勢進行了「聯合評估」，以確保雙方緊密協調行動。

哈加里說，過去六個多月，以色列一直處於「戰爭狀態」，以色列的防禦系統已做好準備應對各種威脅。他同時強調，以色列的防空系統「並非萬無一失」，以色列民眾「應對伊朗的潛在襲擊保持高度警惕」。

美國總統拜登同一天在白宮對媒體說，預計伊朗將「很快」對以色列發動襲擊。他拒絕透露更詳細信息，但警告伊朗別發動襲擊。

美國國防部發言人萊德（Patrick Ryder）11日確認，美國中央司令部司令庫里拉正在以色列訪問。美國《紐約時報》當天引述一不願具名的美國官員的話報道，庫里拉訪以是為了與以方就伊朗對以色列「迫在眉睫」的報復性襲擊進行溝通協調。

2024年2月17日，鏡頭下在伊朗德黑蘭一揭幕儀式上展示的一枚導彈。（ Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/File Photo）

伊拉克民兵武裝「伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）12日發表聲明，警告美國和以色列不要對「抵抗軸心」發動攻擊，否則它將進行「直接回擊」。「抵抗軸心」是指包括伊朗、敘利亞、黎巴嫩真主黨、哈馬斯、伊拉克什葉派民兵武裝、也門胡塞武裝等在內的國家實體或武裝組織。

伊朗駐敘利亞大使館4月1日遭導彈襲擊，造成至少13人死亡。伊朗和敘利亞說襲擊由以色列發動，伊朗領導人堅稱要發起報復打擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

