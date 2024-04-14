伊朗空襲直進家門　以色列鐵穹再度得力　橘紅火光是鐵證

中東局勢持續緊張，伊朗4月13日向以色列發射大量無人機及導彈，報復以色列國防軍襲擊伊朗駐敘利亞大馬士革領事館。約旦、英美軍方協助以色列攔截，以軍發言人表示，軍方在境外擊落超過十枚巡航導彈及數十架無人機。除了出動戰機，以色列的「鐵穹」（Iron Dome）就成為抵禦導彈攻勢的最重要一道屏障。這個以色列自2011年開始使用的系統曾多次建功，以軍稱它的攔截率超過九成。



在伊朗報復以色列之前，巴勒斯坦的哈馬斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）曾多次向以色列發射導彈，「鐵穹」防禦系統就發揮作用。

「鐵穹」如何誕生

2006年以色列與黎巴嫩發生衝突，雙方互相空襲，真主黨發射數以千計的火箭炮到以色列境內，令以色列開始有了設計有效空中防禦系統的想法，至2007年，政府正式公布消息。據《華盛頓郵報》指，系統由以色列的拉斐爾先進防禦系統（Rafael Advanced Defense Systems）與以色列航空航天工業公司（Israel Aerospace Industries）開發，美國有份提供財政與技術支援。

2011年，鐵穹首次登場，設置在南部城市貝爾謝巴（Beersheba），當地距離加沙僅40公里。鐵穹目標是成為保護人口稠密地區與重要資產的「保護罩」，可以同時攔截火箭炮、短程導彈與無人機，拉斐爾公司指它的攔截率達到逾90%。

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鐵穹如何攔截火箭炮

鐵穹系統分為三大部份，包括負責偵測與追蹤的雷達、負責協調的控制系統，及負責擊落火箭炮的發射導彈裝置。控制系統正是擔任雷達與發射導彈裝置之間的「聯絡人」角色。

鐵穹會即時判斷飛向以色列的飛行物是否威脅，追蹤它的飛行路線，一旦發現飛行物會威脅人口稠密地區或重要設施，便會發射導彈攔截飛行物。以色列的鐵穹系統目前有10個炮台，每個都附有雷達與追蹤系統。

除了在陸地設置鐵穹系統，以色列軍方4月9日宣布首次部署海基版鐵穹C-Dome。該艦載防御系統設在薩爾6型護衛艦（Sa'ar 6-class）上，並使用和鐵穹同一型號的攔截彈。

圖為2023年10月8日，在以色列靠近加沙的斯代羅特（Sderot），「鐵穹」（Iron Dome）防空導彈系統攔截來自加涉沙的火箭。（Reuters）

燒錢戰

軍事衝突的背後自然也是一場燒錢戰，鐵穹系統每個炮台的成本達到逾5000萬美元，每次要發射兩枚塔米爾（Tamir）攔截導彈去擊落一支巴勒斯坦的火箭炮，塔米爾攔截導彈的成本達到約8萬美元，但相對來說，火箭炮的成本可以低於1000美元。

以色列付出高成本，以換來南部居民仍可以過着相對正常的生活。但當地人也無法完全安心，例如是擔心哈馬斯將能找到突破系統的方法，也有民眾認為政府太依賴鐵穹，但忽略向其他設施如避難所等投放足夠資源。

正因為每次使用鐵穹系統都是「燒錢」行為，以色列軍方就正開發「鐵束」（Iron Beam）激光導彈防禦系統，當局指新系統的使用成本遠比鐵穹便宜，惟這套被稱為「改變戰局者」的新武器最快在2025年才交付，因此沒有在今次的衝突中投入運用。