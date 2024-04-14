泰國民眾慶祝潑水節　旅遊業憂慮炎熱乾旱天氣影響供水

泰國各地在艷陽酷暑中迎接潑水節，多個地區受乾旱天氣影響，出現水源不足的情況。



泰國今年的潑水節（又稱宋干節）正日落在星期六（4月13日），但合艾市和其他府已於星期四（11日）晚開始慶祝潑水節。

泰國政府將星期五（12日）至下星期二（16日）定為潑水節連假，4月1日到21日全國各地輪流舉行慶祝活動。

泰國各地慶祝潑水節，圖為2024年4月13日，當地民眾和遊客在曼谷街頭「水戰」。（REUTERS）

然而，受厄爾尼諾現象影響，泰國目前正面對極其炎熱的天氣，導致多地出現水源不足問題。

其中，主打旅遊業的蘇梅島接連出現自來水中斷數日的情況，居民的生活和生意都受到影響。

據《衛報》報道，在蘇梅島拉邁經營理髮店的瓦集拉武自掏腰包買了五大桶水。他說：「去年每天都有自來水，但這個星期已經連續兩三天斷水，附近的餐館根本無法開店。」

蘇梅島旅遊協會主席拉差邦說，大酒店可以付錢購買私人水供，這意味着遊客可能不會受到影響，也可以繼續慶祝潑水節。

蘇梅島的發展規劃和基礎設施跟不上移居島上工作的人數，也跟不上耗水量大的豪華度假村、高爾夫球場和水療中心的快速發展。

拉差邦說，海水淡化廠和增加從素叻他尼府輸送水源到蘇梅島，現階段可以解決用水不足的問題，但他擔心乾旱天氣會加劇問題。

泰國正面對厄爾尼諾現象導致的極度炎熱天氣。部分地區的氣溫已達到創紀錄的水平，泰國衛生部警告，潑水節期間有中暑的風險。

《曼谷郵報》報道，氣象局預測，過去幾天泰國經歷夏季暴風雨後，曼谷和多個地區將出現高溫天氣。

當局預測未來幾天氣溫可能會上升至41攝氏度，呼籲人們避免在戶外逗留過久。

本文獲《聯合早報》授權轉載

