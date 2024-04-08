泰國有意促進區域旅遊業　擬推動東南亞單一簽證計劃

泰國計劃與東南亞五國合作，開展聯合旅遊簽證計劃，以吸引更多的遠程和高消費遊客。



近幾個月，泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）與柬埔寨、老撾、越南、緬甸和馬來西亞討論了類似申根簽證的想法，讓外來旅客可在中南半島五國加上馬國之間無縫流動。對聯合單一簽證的做法，多數領導人反應積極。

根據官方數據，這六個國家去年接待近7000萬人次的外國遊客，其中泰國和馬來西亞佔一半以上，創造約480億美元的旅遊收入。

聯合單一簽證是賽塔的長期旅遊發展目標，賽塔政府在今年2月提出這個想法，是一系列振興旅遊業舉措中最雄心勃勃的一項。賽塔政府希望，到2027年能吸引8000萬人次的遊客。

圖為2021年1月4日，疫情時代下的的泰國旅遊景點、位於曼谷的黎明寺（Wat Arun）。（Getty）

泰國《民族報》報道，賽塔的秘書長普羅敏今年2月說，越南在旅遊業發展上，特地尋求泰國幫助。此外，泰國與柬埔寨和老撾關係密切，聯合單一簽證的想法一定會獲得兩國的認同。

普羅敏說，如果其他國家正式同意聯合單一簽證，泰國將利用該協議，與歐盟談判簽證豁免。

一名消息人士告訴《民族報》，幾位東盟領導人告訴賽塔，他們希望泰國成為促進該地區旅遊業的樞紐。

泰國旅遊業對聯合單一簽證計劃樂見其成，泰國酒店協會前主席瑪里沙說：「聯合簽證可以吸引長途旅行者。」她認為，簽證有效期需要從通常的30天延長至90天，以使其更具吸引力。

泰國酒店和房地產諮詢公司C9 Hotelworks董事總經理巴尼特說，如果免簽證旅行得以實行，好處將不僅僅局限於旅遊業，還會為商務旅客和貿易帶來福音。

泰國的多元文化、氣候良好及物價合理，成為其中一個理想的退休國家。除了曼谷，位於泰北的清邁則擁有清幽環境，物價比曼谷更便宜，非常適合退休人士居住。（圖片來源：nikcyclist）

不過，巴尼特指出，「逐個國家商談，這是最好的方式。由國與國謀求雙邊協議，這會是更為明智的做法。」

在擴大多邊政策框架方面，東盟的記錄不夠亮眼，因此，聯合單一簽證計劃的談判將會是一項艱巨任務。

朱拉隆功大學政治學教授蒂蒂南說，聯合簽證的落地需要各國統籌協調；他指出，與歐盟不同，東南亞各國的入境條例存在落差，這可能會帶來不小的挑戰。

蒂蒂南也說，賽塔是政治新手，他也可能缺乏推動簽證提案的影響力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

