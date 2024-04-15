Ariana Grande演唱會爆炸案　逾250生還者向英國軍情五處索償

撰文：蕭通
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美國歌手Ariana Grande於2017年在曼徹斯特舉行演唱會，臨近尾聲時發生自殺式爆炸事件，造成22人死亡、逾百人受傷。事件中超過250名生還者正在對英國負責國內安全事務的軍情五處（MI5）採取法律行動。

分別來自3家事務所的律師4月14日表示，正代表超過250名客戶向法庭提出集體索償。律師指由於訴訟正發展中，表示無法提供更多細節。

英國媒體報道，官方去年公布的一項調查報告稱，軍情五處在接獲關鍵情報後，未有迅速採取行動，錯過阻止襲擊發生的重要機會。報告指出，一名軍情五處官員承認接獲有關疑犯的情報，且可能會構成國家安全問題，但未及時與同事討論。此外，疑犯2014年曾被MI5列為「關注對象」，但案件很快就被結案，認為他是屬低風險的。

2017年5月22日，Ariana Grande的演唱會在曼徹斯特體育館（Manchester Arena）結束時，數千名年輕歌迷正準備離開，襲擊者阿貝迪（Salman Abedi）在會場放置背包炸彈，他也在爆炸中身亡，為英國近年來傷亡最嚴重的極端主義襲擊事件。

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