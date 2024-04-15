美國官員：以色列表明無意與伊朗局勢升溫

美國官員說，以色列表明「不尋求」加劇與伊朗的局勢。



法媒報道，一名美國官員星期天（4月14日）向媒體講話時說，總統拜登（Joe Biden）此前已敦促以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），對於襲擊伊朗務必「三思而行」，而以方表明，他們並不尋求讓雙方局勢升級。

這名美國官員說：「以色列明確地告訴我們，他們不希望與伊朗的局勢發生重大升級。」他也說，拜登13日非常清楚地提醒內塔尼亞胡，「一定要謹慎和戰略性地思考局勢升級的風險」。

另一方面，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）14日在德黑蘭舉行的新聞發布會說，伊朗13日晚對以色列的報復性打擊範圍「有限」，沒有針對任何非軍事目標。

阿卜杜拉希揚還說，伊朗已通知美國擁有軍事基地的地區國家，伊朗此次「合法」行動的唯一目的，是懲罰以色列侵犯伊朗外交設施的行為，伊朗不尋求以該地區的美國基地或軍事人員為目標。

路透社報道，多名美國官員稱，拜登告訴內塔尼亞胡，美國不會參與以色列對伊朗的反擊行動。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）14日接受美國廣播公司（ABC）訪問時說，美國將繼續協助以色列自我防禦，但美國不希望爆發戰爭。

五角大樓發言人引述美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，雖然美國不尋求以色列和伊朗的局勢升級，但美國將繼續採取一切必要行動保護以色列和美國人員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

