朔爾茨訪華｜美媒：特朗普回歸？歐洲國家重新向中國靠攏

「特朗普獲勝的可能性愈來愈大，歐洲重新與中國接觸。」美國《華爾街日報》4月13日以此為題發文稱，由於歐洲經濟陷入停滯、對俄羅斯「威脅」感到擔憂以及特朗普可能贏得2024年美國大選，部分歐洲國家正重新向中國靠攏。



本文獲觀察者網授權轉載；撰文：陳思佳



文章稱，在過去幾個月裏，歐盟採取了一系列「對抗中國」的舉措，對中國列車、風力渦輪機、太陽能電池板和電動汽車製造商發起補貼調查，敦促歐洲企業減少對中國原材料的依賴。歐洲多國政府還聽從了美國的要求，試圖切斷中國與先進晶片製造技術的聯繫。

作為中國在歐洲最大的貿易夥伴，德國去年7月也推出了首份「中國戰略」文件，聲稱中國是所謂「系統性競爭對手」，並承諾減少對中國的風險敞口。

然而，隨着歐洲經濟復甦遭遇障礙，俄烏衝突陷入僵局，歐洲國家的情緒正在發生變化。與此同時，美國前總統特朗普在民意調查中表現強勁，有可能在2024年美國大選中戰勝現任總統拜登，這進一步引發歐洲國家對於跨大西洋緊張局勢和貿易爭端的擔憂。

圖為2024年3月9日，特朗普（Donald Trump）在佐治亞州競選集會時發言，3月12日他獲得共和黨內提名，將參選總統。（Reuters）

美國經濟研究公司榮鼎集團的歐中關係分析巴爾金（Noah Barkin）表示：「歐盟正在對中國採取行動，但德國等一些歐洲大國更關注烏克蘭問題和特朗普……這引發了一個問題，即他們還願意以多大的力度繼續對抗中國。」

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純對《華爾街日報》表示，美國既是歐洲的重要貿易夥伴，又是歐洲安全的保障者，因此特朗普是否會贏得2024年大選對歐洲來說利害攸關。

文章稱，這些「威脅」讓一些歐洲人質疑，與俄羅斯相比，中國對歐洲國家來說是一個「更加遙遠的威脅」，同時也是更大的經濟機會，歐洲為什麼要跟隨美國的腳步與中國對抗。

中德關係・中德貿易：2024年4月14日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，左二）參觀中國重慶水質監測研究計劃。（Reuters）

面對現實的壓力，歐洲國家的態度似乎有所變化。4月14日至16日，德國總理朔爾茨訪問中國，與他同行的還有三名政府內閣部長和多名企業高管組成的代表團。一名德國政府高級官員表示：「我們希望增加與中國的貿易，同時降低風險並實現多元化。」此次訪華或將緩解中國與歐盟日益緊張的貿易爭端。

文章提到，自朔爾茨於2021年上台以來，德國加強了對中國的出口管制。例如，德國製造技術企業通快集團在中國和美國都擁有大量業務，其對華出口卻遭到德國政府限制。去年，通快集團還曾猛烈抨擊德國政府，稱其在一系列「無害產品」的出口許可方面進展緩慢。

但通快集團全球機床產業CEO邁爾（Stephan Mayer）表示，最近幾個月的情況有所改善，「我們的速度幾乎回到了兩年的水平。」

德國總理朔爾茨2024年4月14日至16日對中國的正式訪問。4月14日他抵達重慶後，首站參觀博世氫動力系統（重慶）有限公司，該公司由德國博世集團與慶鈴汽車集團合資成立。（Reuters）

此外，今年正值中國與法國建交60周年，中法兩國也將進行一系列慶祝活動和會談。

中國分析人士指出，與中美之間「地緣政治競爭對手」的關係相比，歐洲國家與中國是「經濟競爭對手」，更有可能達成讓步與合作。

儘管中歐貿易有所萎縮，德國等歐洲國家對華貿易逆差卻在擴大，反映出中國在全球價值鏈中有着舉足輕重的地位。今年2月，德國央行的分析數據還顯示，2023年德國在華直接投資增長4.3%，達到119億歐元，創歷史新高。

中歐班列：2024年3月28日鏡頭下德國杜伊斯堡一處貨運場站拍攝的貨櫃箱。位於德國魯爾區的杜伊斯堡近年來成為中歐班列運行班次最多、運量最大和貨值最高的歐洲樞紐之一。（新華社）

與此同時，德國企業依然依賴於中國化學品、原材料和零部件。智庫德國經濟研究所的國際經濟政策主管馬特斯（Jürgen Matthes）直言，從貿易數據來看，過去兩年，德國企業在「減少對華依賴」方面幾乎沒有取得什麼進展。

時至今日，儘管歐盟頻頻出台「對抗中國」的政策，但歐洲國家與中國的經濟仍有着緊密聯繫。德國基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）2023年12月發布報告稱，如果歐中經濟突然「脫鈎」，將導致德國經濟萎縮5%。通快集團的邁爾表示，中國同樣需要西方製造的一些產品，因此雙方「應該找到相互尊重的合作方式」。