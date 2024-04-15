朔爾茨訪重慶晤市委書記 稱願加強經貿物流新能源等合作
撰文：蕭通
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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）4月14日至16日對中國的正式訪問。4月14日他抵達重慶，除曾參觀參觀博世氫動力系統（重慶）有限公司，並與重慶市委書記袁家軍，以及市委副書記、市長胡衡華會面。據報道，朔爾茨今日（15日）會轉往上海，再於16日訪問北京。
袁家軍對朔爾茨一行來訪表示歡迎，稱重慶為超大規模城市、工業門類齊全、宜居宜業宜遊、發展潛力巨大。該市正加速數位建設，盼以朔爾茨此訪為契機，深化雙方物流、產業、文化等領域合作，為中德關系發展貢獻重慶力量。
朔爾茨感謝重慶的熱情接待，以及對德國企業在渝發展的大力支持。他說，重慶現代化建設勢頭良好，營商環境優越，給他留下深刻印象。德方願繼續深化與重慶的友好交往，持續加強在經貿物流、技術創新、新能源、醫藥化工等各領域務實合作，推動雙方合作邁上新台階。
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