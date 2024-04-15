以色列勢必報復伊朗？美國憂衝突升級籲以國克制

以色列涉嫌4月1日空襲伊朗駐敘利亞大使館後，伊朗伊斯蘭革命衛隊4月14日報復襲擊以方，據以色列稱，成功攔截約99%伊朗發射的導彈。據外媒引述專家稱，以色列幾乎肯定會在某個階段報復，但問題是如何及何時進行，另有分析稱，以國的報復行動風險極大，甚至整個中東地區都會被推向劇烈動蕩的邊緣。



以色列為什麼要報復伊朗？

法媒引述安全顧問Stéphane Audrand稱，儘管在盟國協助下，攻向以色列的絕大部份無人機和導彈被攔截，伊朗的行動「改寫了」兩個敵國之間的「關係」。

圖為2024年4月14日，在約旦安曼，伊朗向以色列發射無人機後，安曼上空出現了一些物體。這張影片截圖取自社群媒體影片。（Reuters）

兩國習慣上通過利用代理人或第三者展開行動，比如伊朗通常藉助黎巴嫩真主黨攻擊以色列，但這次並非這樣。

他認為，在傳統上，以色列對任何對其領土發動的攻擊「零容忍」，因此內塔尼亞胡「不能不採取行動」。

美國會怎麼做？

美國總統拜登（Joe Biden）自伊朗發動襲擊後便立即指以色列總理內塔尼亞胡「取得勝利」，並稱以國「表現出非凡的防禦能力，甚至可以擊敗前所未有的襲擊」。

拜登盛讚的背後被指是希望以色列不要對伊朗採取行動，以避免將美國進一步拖入愈發激烈的中東軍事衝突之中。

美國白宮表示，拜登已告訴內塔尼亞胡，美國不會參與以色列針對伊朗的任何反攻行動。