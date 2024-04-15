安理會召開緊急會議　伊朗以色列激烈交鋒

聯合國安全理事會星期天（4月14日）應以色列要求召開緊急會議，討論伊朗對以色列的襲擊。以色列和伊朗在會上相互指責對方是中東和平的主要威脅。



綜合法媒和新華社報道，以色列常駐聯合國代表埃爾丹（Gilad Erdan）要求安理會對伊朗實施所有可行的制裁，並把伊朗革命衛隊列為恐怖組織，以免為時過晚。

伊朗駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）稱伊朗是在行使自衛權，他指責安理會未能履行維護國際和平與安全的職責，伊朗別無選擇只能做出回應。他表明，伊朗無意讓局勢升級或演變成戰爭，但會回應任何威脅或侵略。

伊以衝突：2024年4月15日，在紐約的聯合國總部，聯合國安理會就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議。聯合國安理會14日就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議，聯合國秘書長古特雷斯在講話中敦促各方保持最大限度的克制。（新華社）

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）呼籲各方保持最大限度的克制，以化解衝突、緩和局勢，並稱中東和全球已無法再承受更多戰爭。

伊朗駐敘利亞大馬士革領事館4月1日遭到空襲，造成七名革命衛隊軍官包括兩名高級指揮官死亡，伊朗和敘利亞說襲擊由以色列發動。

伊朗4月13日晚向以色列發射了數百枚導彈和無人機，這是伊朗首次對以色列領土進行直接攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊14日凌晨發表聲明，宣布向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機。以色列軍方發言人14日說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中99%被攔截。

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