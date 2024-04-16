以駐華副大使：中國應明確承認以色列自衛權利

中國針對伊朗向以色列展開報復性攻擊行動做出回應後，以色列星期一（4月15日）表態稱，他們對中國的回應表示失望。



據《南華早報》報道，以色列駐中國副大使尤瓦爾（Yuval Waks）在記者會上說：「我們希望能看到更強烈的譴責，並明確承認以色列自衛的權利。」

尤瓦爾也說：「令人遺憾的是，我們沒有並看到這一點，這就是為什麼我們對（中國外交部）的聲明表示不滿意。」

伊朗星期六（13日）向以色列展開空襲，以報復約兩星期前伊朗駐敘利亞外交館舍遇襲。在這之後，中國外交部星期天（14日）在官網上說，中國對當前事態升級深表關切，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。

外交部發言人說：「這一輪形勢升級是加沙衝突外溢的最新表現。當務之急是切實落實聯合國安理會第2728號決議，儘快平息加沙衝突。中方呼籲國際社會特別是有影響力的國家，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。」

中國外交部也公佈，中國政府中東問題特使翟雋星期一（15日）應約會見以色列駐華大使潘綺瑞（Irit Ben-Abba），雙方就中東局勢交換了意見。

翟雋闡述了中國在加沙衝突問題上的原則立場並表示，中國對當前地區緊張局勢升級深感擔憂，衝突流血不符合任何一方利益。有關各方應保持最大限度冷靜克制，當務之急是加沙地帶立即停火止戰，保障人道援助，盡快釋放全部被扣押人員，在「兩國方案」基礎上實現巴勒斯坦問題政治解決，實現以色列和巴勒斯坦兩國和平共存。

本文獲《聯合早報》授權轉載

