以色列戰時內閣再開會商報復　伊朗外交部稱不尋求製造地區緊張

以色列戰時內閣4月15日再次召開會議，討論對伊朗的反報復措施。會議於當天傍晚結束，但未公布是否作出決定。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）同日表示，伊朗不尋求製造地區緊張局勢，並致力於遵守國際法。



以色列媒體報道，以色列戰時內閣15日討論了幾個反擊伊朗的方案，「目標是傷害伊朗，但不會引發全面戰爭」，報道未提及是否屬作出決定。報道同時說，以色列希望與美國協調後採取行動。據伊朗學生通訊社15日報道，伊朗已解除德黑蘭機場的航班限制，恢復正常運營。

伊朗外交部發言人卡納尼稱，伊朗不尋求製造地區緊張局勢，但將採取行動懲罰任何侵略者。卡納尼又稱，對以色列的打擊是基於《聯合國憲章》規定的合法自衛權示，美國對以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館館舍負有責任。

德國外交部發言人15日表示，當天召見了伊朗駐德國大使，又稱伊朗的危險行為將中東地區推向「深淵的邊」，必須通過外交手段維持以色列的防禦性勝利。

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據伊朗塔斯尼姆通訊社15日報道，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）15日與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）通話，譴責德國支持以色列政權的立場，希望德國政府將重點放在如何結束以巴衝突，而不是譴責伊朗的合法報復。