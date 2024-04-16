以色列傳媒暗示沙特參與攔截伊朗導彈　沙特媒體否認

伊朗對以色列發動大規模襲擊期間，包括美國、約旦在內的一些國家為以色列提供了幫助。有以色列媒體報道暗示，沙特阿拉伯也參與攔截了伊朗導彈和無人機。但沙特阿拉比亞電視台4月15日澄清說，沙特並未參與過攔截。



這一說法來源於以色列公共廣播公司（KAN）4月15日的報道，該媒體援引一名「與沙特王室有聯繫的消息人士」稱，沙特防空系統會自動攔截領空內的「任何可疑實體」。這名消息人士還指責伊朗「煽動加沙衝突，阻止美國推動的沙以關係正常化協議」。

2024年4月14日發布圖片中，以色列空軍出動F-15鷹式戰鬥機執行攔截伊朗無人機的任務。（Reuters）

然而，沙特阿拉比亞電視台4月15日否認了這一報道。阿拉比亞電視台稱，以色列媒體暗示沙特參與攔截伊朗導彈和無人機，但知情人士表示，沙特並未參與攔截，「沒有官方網站發表任何關於沙特參與攔截對以色列襲擊的聲明。」

此前，沙特外交部發表聲明稱，沙特對地區軍事衝突的升級及其造成的影響深表關切，並敦促有關各方保持最大程度的克制，以保護地區人民免受戰爭威脅。沙特外交部警告稱，危機擴大可能導致嚴重後果，聯合國安理會需要採取行動。

4月13日晚間，伊朗就以色列此前轟炸伊朗駐敘利亞使館建築一事進行報復，對以色列發起大規模襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊14日表示，伊斯蘭革命衛隊利用其戰略情報能力、導彈和無人機，襲擊了以色列領土上的重要軍事目標，成功擊中並摧毀這些目標。

伊朗國家電視台報道稱，伊朗向以色列發射的導彈中，有約一半成功擊中目標。

以色列國防軍發言人丹尼爾·哈加里則聲稱，以色列及其盟友攔截了伊朗發射的「99%的導彈和無人機」，只有少數彈道導彈落入以色列領土。

以色列國防軍表示，美國、英國、法國、約旦等國家為以色列提供了幫助。伊朗英文電視台Press TV也報道稱，此次報復行動中，至少有10個國家幫助以色列對抗伊朗的導彈和無人機行動。約旦4月14日承認攔截了進入其領空的「一些飛行物」，但強調此舉是為確保公民安全。

作為阿拉伯國家、以色列鄰國，約旦空軍攔截伊朗無人機的行為，也讓以色列媒體感到意外。《以色列時報》稱，這是來自約旦的「戲劇性的支持」，因為該國此前一直嚴厲批評以色列在加沙的軍事行動。

但約旦的舉動讓伊朗感到不滿，《德黑蘭時報》援引伊朗軍方人士的話稱，如果約旦進行干預，該國可能成為伊朗軍事行動的「下一個目標」。

約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）4月14日則召見了伊朗駐約旦大使。薩法迪強調，無論威脅來自伊朗還是以色列，約旦的反應都是一樣的。他認為，伊朗軍隊最近對以色列的行動升級加劇了地區緊張局勢，加沙衝突的持續可能導致局勢進一步動盪。

英國《衛報》稱，伊朗外交部似乎有意平息爭端，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）4月15日表示，伊朗與約旦有着友好的關係，過去幾個月，伊朗和約旦領導層就如何制止以色列在加沙地帶的「種族滅絕」行為進行了討論。但卡納尼強調，伊斯蘭和阿拉伯國家應當支持伊朗「懲罰侵略者」的合法行動。

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