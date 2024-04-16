李強晤朔爾茨：冀德國放寬高技術產品對華出口限制

中國國務院總理李強4月16日會晤德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），他表示希望德方放寬高技術產品對華出口限制，採取切實措施，為在德中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，又希望歐方秉持市場化和公平原則，審慎使用貿易救濟措施。



根據央視新聞，李強表示雙方要充分發揮中德政府磋商等各層級對話機制作用，統籌規劃、協調推進各項合作，推動雙邊貿易更加優化平衡發展，打造新能源汽車等合作新增長點，進一步擴大人員往來，更大力度支持地方、文體、科教等交流合作。

他稱中方將繼續為德國等各國企業在華投資興業提供更好營商環境，希望德方放寬高技術產品對華出口限制，採取切實措施，為在德中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，希望歐方秉持市場化和公平原則，審慎使用貿易救濟措施。

李強2024年4月16日在北京與朔爾茨共同出席中德經濟顧問委員會座談會（Reuters）

報道指，朔爾茨表示中國是德國的重要合作夥伴，德方願同中方一道，加強對話溝通，加深務實合作，推進人文交流，共同應對氣候變化等全球挑戰，推動德中全方位戰略夥伴關係取得更大發展，德方反對貿易保護主義，願同中方共同努力營造公平競爭環境。

報道稱，雙方一致同意落實好第七輪中德政府磋商成果，繼續加深經貿、投資、科技等領域合作。

會談後，兩國總理共同見證簽署自動網聯駕駛等多項雙邊合作文件。

李強同日在北京與朔爾茨共同出席中德經濟顧問委員會座談會，並跟與會企業家交流，中德兩國20多位企業家出席。