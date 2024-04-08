9個月內第2次　李強與耶倫會面　3個重要關鍵詞

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4月7日，國務院總理李強在北京人民大會堂會見美國財政部長耶倫。

這是時隔9個月，李強再次和耶倫見面，上一次是在2023年7月7日。

耶倫也因此成為了2024年首位訪華的美方高官，且是拜登政府任內首位兩次訪華的部長級官員。

三個重要關鍵詞值得關注。

耶倫訪華：美國財長耶倫（Janet Yellen）2024年4月6日晚從廣州轉抵北京，繼續訪華之旅。中國國務院總理李強4月7日上午在北京人民大會堂與她會面。（Reuters）

關鍵詞一

穩定

「中美關係應該穩下來、好起來」，這是2023年11月中美元首三藩市會晤時達成的最大共識。

「穩」，這是2024年4月李強與耶倫在北京會見時，雙方對於當前中美關係變化給出的共同判斷。

與耶倫上一次來華相比，當前中美關係出現企穩態勢。一個重要表現就是中美雙方各領域、各團隊的頻繁互動。

在經貿領域，過去半年多，中美經濟工作組、中美金融工作組分別舉行了三次會議，最新一次分別於今年1月和2月在北京舉行。會議內容除了宏觀經濟形勢及政策，還逐步增加了發展中國家債務、反洗錢和反恐怖融資、產業政策等一些具體問題。

在外交領域，過去幾個月，中美外交部門分別在2023年9月、2023年11月和2024年2月圍繞亞太事務、海洋安全和外交政策等進行了磋商。

在軍事領域，1月8日至9日，第17次中美國防部工作會晤在美國華盛頓舉行；4月3日至4日，中美兩軍在美國夏威夷舉行了2024年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議。

在民間交往領域，有不少美國青少年來華交流學習。從3月31日起，國航每周新增3個中美直達客運航班，將國航中美直達客運航線增至每周14班。

中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。

耶倫訪華：美國財政部長耶倫2024年4月7日在北京人民大會與中國總理李強會面。（Tatan Syuflana/Pool via REUTERS ）

值得關注的是，此次李強會見耶倫，還着重提到了一個具體領域的穩定問題：中美經貿合作。

經貿合作是中美關係的「壓艙石」。

中國是美國4個州的第一大出口市場、38個州的前三大出口市場。

美國是中國第三大貿易夥伴。今年前兩月，中國與美國貿易總值為7077億元，增長3.7%，佔中國外貿總值的10.7%。

此次會見，李強指出，加強經貿合作對雙方各自發展和全球經濟增長都具有重要意義。要讓中美經貿合作穩定、順暢、高效，為兩國企業和人民創造更多實惠，也為世界經濟發展和民生改善作出貢獻。

關鍵詞二

公平

此次會見耶倫時，李強指出，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。

近幾年，美國以尋求「公平」的名義，提出了各種所謂對華「競爭」戰略。比如對華加征301關稅，濫用單邊制裁、升級出口管制等等。

2023年8月，中國駐美大使謝鋒在福布斯第五屆美中商業論壇上發表主旨演講時曾對此發出過反問：

「過去美方反覆提出希望中方提供公平競爭環境，如今卻剝奪中國企業參賽權，將1300多家中國企業和個人列入各類制裁清單，美產品在華平均關稅7.3%、中國產品在美關稅達19%，這樣公平嗎？真的符合美國利益嗎？」

此次來華之前，耶倫又提出了一個所謂「公平問題」。

她在美國佐治亞州造訪一座光伏電池工廠時，聲稱中國新能源產業「產能過剩」，並稱這些「過剩產能打亂全球價格，損害美國企業和工人」。

中國新聞網援引專家分析認為，耶倫此行的目的之一，是要代表拜登政府向中國傳達美國所謂對於中國工業「產能過剩」、美國工人和企業遭受「不公平對待」的擔憂。

2023年，中國電動汽車、鋰電池和光伏產品「新三樣」合計出口1.06萬億元人民幣，同比逆勢增長將近30%。

尤其是新能源汽車，出口超過120萬輛，同比增長超過77%，且超越日本，成為世界第一大汽車出口國。

從長遠來說，中國的全產業鏈體系向着綠色產能大規模轉型，有助於全球實現低碳目標。

但有些美國政客顯然不這樣認為。

他們以「國家安全」為由阻撓中國電動汽車進入美國市場，誣稱中國智能汽車「如同裝了輪子的蘋果手機一樣」收集美國人的數據，還計劃對中國進口綠色能源技術徵收關稅。

事實是，中國始終向全球汽車企業敞開大門，美國車企也一直充分享受中國大市場的紅利。2023年，特斯拉上海超級工廠全年出口超過34.4萬輛電動車，同比增長超26.9%。

「要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題。中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。」此次會見中，李強對耶倫如是說。

耶倫訪華：美國財政部長耶倫2024年4月7日在北京人民大會與中國總理李強會面。（Tatan Syuflana/Pool via REUTERS ）

關鍵詞三

溝通

耶倫此次訪問中國的時間是2024年4月4日至9日，為期6天。美方高官對一個國家進行如此長時間的訪問，並不多見。

在與李強會見之前，耶倫行程頗豐：

4月4日，耶倫抵達廣州，這是她第一次到訪中國廣東。

在機場，財政部副部長廖岷與耶倫握手並交談。

4月5日至6日，中美經貿雙方牽頭人、國務院副總理何立峰和耶倫在廣州舉行多輪會談。

新華社在報道中提到，「雙方同意繼續保持溝通」。

4月5日，廣東省省長王偉中在廣州會見耶倫一行。

王偉中提到，廣東將加強與美國在經貿、文旅、青少年、灣區建設、地方交流、氣候變化與可持續發展等領域交流合作；耶倫表示，美方願落實兩國元首達成的重要共識，進一步加強與廣東的交流合作，實現共贏發展。

耶倫訪華：美國財政部長特耶倫2024年4月7日在中國北京人民大會堂會見中國總理李強（Tatan Syuflana/Pool via REUTERS）

去年7月和今年4月，李強兩次和耶倫見面時，也都提到了「溝通」。

2023年7月

李強指出，雙方應通過坦誠、深入、務實交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識。

2024年4月

李強指出，雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效，為兩國企業和人民創造更多實惠，也為世界經濟發展和民生改善作出貢獻。

有一個細節。

這幾天，耶倫在中國用筷子、吃中餐等很多細節都被中國網民討論。

被稱為「吃貨」的美國財長耶倫（Janet Yellen）2024年4月4日抵達廣州，展開為期6天的訪華之旅。她6日晚抵達北京。央視旗下的自媒體「玉淵潭天」稱，耶倫於廣州的第一頓飯，是光顧老字號陶陶居。來到她6日晚抵京，則是直奔老川辦餐廳。（玉淵潭天）

被稱為「吃貨」的美國財長耶倫（Janet Yellen）2024年4月4日抵達廣州，展開為期6天的訪華之旅。她6日晚抵達北京。央視旗下的自媒體「玉淵潭天」稱，耶倫於廣州的第一頓飯，是光顧老字號陶陶居。來到她6日晚抵京，則是直奔老川辦餐廳。（玉淵潭天）

「玉淵譚天」發文提到，上述細節獲得的並非全是正面評價，這種聲音是正常的，一段時間以來，大家都發現了美國官員在中美關係中「說一套做一套」，這也讓一部分中國民眾對美國官員失去了信任。

文章還說，「我們歡迎美國官員品嘗中國美食，這並不等同於我們接受制裁和限制措施，真正能改善中美關係的，是美方實實在在的行動」。

政知見（微信ID:bqzhengzhiju）注意到，這兩次來華，耶倫也都表示，不尋求同中方「脫鈎」。

以信為本，美方需說話算數、說到做到。