拜登習近平通話後中美官員互動連連　防長對話終實現

繼美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話、美國財長耶倫（Janet Yellen）和亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）接力訪華後，中美從國防、財政到文化等各領域官員展開密切互動，美國國防部4月16日表示，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）16日與中國防長董軍視像通話。據美方指，兩方談及南海、台海等議題。



路透社指，這是尋求恢復軍事關係的兩方在一年多來的首次接觸。

光是16日，就有美中防長通話、耶倫會晤美中經濟與財政工作小組，以及國務院負責教育與文化的助理國務卿薩特菲爾德（Lee Satterfield）會晤中國文化和與旅遊部副部長李群。

康達才剛結束訪陸行程，美方已預告，國務卿布林肯（Antony Blinken）將很快訪陸。

圖為2024年3月19日，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在德國美軍拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）出席記者會。（Reuters）

美方聲明指，奧斯汀「強調在尊重國際法下保障公海航行自由的重要性，特別是在南海。」

美方稱，奧斯汀也談到俄烏戰爭及朝鮮議題，「他對朝鮮最近的挑釁表示擔憂。」

根據資料，在2023年6月新加坡舉行的香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）上，奧斯汀及時任中國防長李尚福均有出席，兩人曾簡短交談及握手，但未有實質交流。

中美防長2022年11月22日曾在柬埔寨會談。

董軍之前在2023年12月獲任命為中國新防長，這次也是他首次與美國防長奧斯汀通話。