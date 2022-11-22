中美防長柬埔寨會晤　奧斯汀：關注解放軍飛機在印太地區危險行為

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11月22日在柬埔寨與中國國防部長魏鳳和會談。據美方會後聲明指，兩人討論了美中的國防關係及地區、全球安全問題，聲明稱奧斯汀「對解放軍飛機在印太地區表現出的日益危險行為表達關切」。



二人正在柬埔寨出席東盟（ASEAN）防長擴大會議。根據中方聲明，魏鳳和強調當前中美關係面臨的局面，責任在美方不在中方，又指台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

美方聲明則指，奧斯汀強調需要負責任地管控競爭，並保持開放的溝通渠道。他也討論了就降低戰略風險、改善危機溝通和加強行動安全展開實質對話的重要，他對解放軍飛機在印太地區表現出的日益危險行為表達關切，認為行為增加發生事故的風險。奧斯汀又表示美國將繼續在國際法允許的地方飛行、航行和作業。

This morning, I met with PRC Minister of National Defense General Wei Fenghe while attending the ASEAN Defense Ministers Meeting. We discussed U.S.-PRC defense relations, as well as regional and global security issues. https://t.co/DwBsdkZE5s — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 22, 2022

美方指奧斯汀並討論俄烏戰爭，強調了美國和中國如何反對使用核武或威脅使用核武。奧斯汀對朝鮮最近的挑釁行為表達關切，呼籲中國全面執行聯合國安理會關於朝鮮非法武器計劃的現有決議。

聲明指奧斯汀重申美國仍致力於美方長期的一個中國政策，該政策以《台灣關係法》、美中三個聯合公報和六項保證為指導，又重申海峽兩岸和平與穩定的重要，反對單方面改變現狀，並呼籲中國不要對台採取進一步破壞穩定的行動。

奧斯汀及魏鳳和曾在6月於新加坡會面，今次則是他們自美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，導致中美關係緊張後首次會晤。奧斯汀20日曾對會談表示歡迎，又指重視中美溝通。