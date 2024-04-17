習近平晤朔爾茨　籲中德要堅持互利共贏彼此成就

央視4月16日報道，正在訪華的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在北京釣魚台國賓館與中國國家主席習近平會面。習近平指中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存，中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。兩人會見後散步交談。



會見後，習近平同朔爾茨一起散步，雙方就廣泛議題深入交流。

在會晤中，習近平表示中德是世界第二、第三大經濟體，鞏固和發展中德關係的意義超越雙邊關係範疇，對亞歐大陸乃至整個世界都有重要影響。

他稱中德兩國只要互相尊重和尋找共同之處，雙方關係就可以進一步發展。他認為大家需要由長遠及戰略方面，全面發展中德關係。

中德互利合作不是「風險」

據中國外交部，習近平指中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存，中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。

他稱無論是機械制造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘，雙方應該發揚互利共贏的鮮明特色，彼此成就，中國出口電動汽車、鋰電池、光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。

他指中德兩國都是以實業立國，都支持自由貿易和經濟全球化，雙方要警惕保護主義擡頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作，又稱中國堅持對外開放基本國策，希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。

央視報道指，朔爾茨表示「主席先生，我很高興自2022年11月我上次來訪之後，兩國政府間進行了深入的交流和多次對話。具有里程碑意義的是，去年六月在柏林成功召開的第七輪德中政府間磋商。在過去兩天我率領一個商務代表團，參觀了在重慶和上海的德國企業，兩國的經濟關係是非常重要的議題。」

朔爾茨也會與中國國務院總理李強舉行會談，討論雙邊關係和共同關心議題。