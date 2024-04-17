與美國防長通話　中國防長董軍談台獨：決不會聽之任之

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）4月16日與中國防部長董軍視像通話。據美方指，兩方談及南海、台海等議題。這是美方尋求恢復軍事關係以來，雙方在一年多來的首次接觸。



董軍說，中美兩國元首致力於推動雙邊關係穩下來、好起來。軍事領域是確保落實元首共識、穩定兩國關係發展、防止重大危機發生的關鍵。中美兩軍應探尋相處之道，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為交往基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。

董軍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國的核心利益絕不容受損。中國人民解放軍對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，決不會聽之任之。當前南海形勢總體穩定，地區國家有意願、有智慧、有能力解決問題。美方應認清中方堅定立場，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，以實際行動維護地區和平和中美兩國兩軍關係穩定。

雙方還就其他共同關切的問題交換了意見。

圖為2024年3月19日，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在德國美軍拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）出席記者會。（Reuters）

美方聲明指，奧斯汀「強調在尊重國際法下保障公海航行自由的重要性，特別是在南海。」

美方稱，奧斯汀也談到俄烏戰爭及朝鮮議題，「他對朝鮮最近的挑釁表示擔憂。」

根據資料，在2023年6月新加坡舉行的香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）上，奧斯汀及時任中國防長李尚福均有出席，兩人曾簡短交談及握手，但未有實質交流。

中美防長2022年11月22日曾在柬埔寨會談。

董軍之前在2023年12月獲任命為中國新防長，這次也是他首次與美國防長奧斯汀通話。