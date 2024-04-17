所羅門群島國會選舉開始投票：不止中國　還有兩大重要議題

所羅門群島（Solomon Islands）4月17日舉行新一屆國會選舉，334名候選人角逐50個國會席位。卡塔爾半島電視台稱，當局收集選票須時數週，50名國會議員產生後，他們將選出該國下任總理。



投票站開放時間為當地時間早上7時（香港時間早上4時）至下午4時。當天還同時進行省級議會和首都霍尼亞拉（Honiara）市議會的選舉。

據所羅門群島選舉委員會公布的數據，在角逐國會議席的334名候選人中，登記為政黨候選人的有219名，獨立候選人有115名。總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）作為「我們的黨」候選人參選。

2022年3月30日，中國駐所羅門群島大使和所外交與外貿部常秘草簽中所雙邊安全合作框架協議。圖為2019年10月9日時任中國總理的李克強（右）與所羅門群島總理的索加瓦雷，出席在北京人民大會堂舉行簽字儀式。

所羅門群島議會實行一院制，國會是最高權力機關，由50名議員組成，任期4年。新一屆政府總理將由新當選的國會議員投票選出。

所羅門群島位於太平洋西南部，陸地面積2.84萬平方公里，人口約72萬。

2024年4月15日，所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara），前副議長Namson Tran的支持者在選舉前歡呼雀躍。（AAP Image/Mick Tsikas via REUTERS）

總理與前總理之子對決

夏威夷大學太平洋島嶼研究中心副教授兼前主任卡布陶拉卡（Tarcisius Kabutaulaka），由於所國經濟問題持續待解，還有其在中美競爭中所扮演的角色，將這次選舉描述為「也許是所羅門群島自獨立以來最重要的一次」。

半島電視台稱，對外國觀察家來說，主要問題是所羅門群島與中國的持續關係以及與主導在2019年與中國建交，以及在2022年與中國簽署安全協議的總理索加瓦雷是否會再次當選。

索加瓦雷的競爭對手之一、該國第一任總理的兒子小凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea Jr.）已承諾，他倘當選，將廢除有關協議，以及讓該國與台灣建立關係。

2024年4月15日，所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara），前副議長Namson Tran的支持者選舉前上街並歡呼雀躍。（AAP Image/Mick Tsikas via REUTERS）

選民更重視民生與資源

澳洲國立大學太平洋事務學系研究員史密斯（Graeme Smith）稱不認為中國議題為是次選舉的核心議題，人們對於與民生相關之事如醫療保健、教育及交通更關注。

卡布陶拉卡告訴半島電視台，民眾面臨的關鍵問題之一是政府提供衛生、教育和農村發展等社會服務的能力，或者他們是不是未能做到這一點。另一些人關注的是他們選出的議員能否對國家資源的存取和分享是否有「牙力」。

卡布陶拉卡說：「這與[該國]與中國關係或與美國的關係無關，而涉及當選者的能力以及他們幫助當地人民或社區的意願。」