路透社：所羅門群島或下週宣布4月大選　與北京關係成關鍵議題

路透社2月14日稱，所羅門群島（Solomon Islands）預計2月20日宣布4月17日舉行大選。報道指，所羅門群島與中國大陸的安全關係，成為是次大選的關鍵議題。



所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）尋求連任，在他任內，所羅門群島於2019年與台灣斷絕外交關係，轉而承認北京。中國外交部2022年4月19日宣布，北京和所羅門群島已正式簽署雙邊安全合作框架協議。

《美國之音》（VOA）2月13日引述索加瓦雷指，他會利用「中國大陸一帶一路倡議提供的機遇」，承諾採取「務實的外交政策」，而他2月13日發聲明稱，會通過「向北看」的外交政策加強與北京的關係，同時培養與包括澳洲在內的其他傳統夥伴的關係。

路透社2月14日稱，著名反對派人物、所羅門群島聯合黨（United Party，暫譯）的凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea）希望審查北京與所羅門群島的雙邊安全合作框架協議，並尋求與台灣重建外交關係。

圖為2024年2月7日，中國外交部副部長馬朝旭集體會見湯加、基里巴斯、薩摩亞、瓦努阿圖、所羅門群島、斐濟、密克羅尼西亞聯邦、巴布亞新畿內亞等太平洋島國駐華使節及太平洋島國論壇駐華貿易投資專員。（中國外交部）

反對黨領袖威爾（Matthew Wale）2月14日說，可舉行全民公投來決定所羅門群島與北京的關係。