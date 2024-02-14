路透社：所羅門群島或下週宣布4月大選 與北京關係成關鍵議題
撰文：房伊媚
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路透社2月14日稱，所羅門群島（Solomon Islands）預計2月20日宣布4月17日舉行大選。報道指，所羅門群島與中國大陸的安全關係，成為是次大選的關鍵議題。
所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）尋求連任，在他任內，所羅門群島於2019年與台灣斷絕外交關係，轉而承認北京。中國外交部2022年4月19日宣布，北京和所羅門群島已正式簽署雙邊安全合作框架協議。
《美國之音》（VOA）2月13日引述索加瓦雷指，他會利用「中國大陸一帶一路倡議提供的機遇」，承諾採取「務實的外交政策」，而他2月13日發聲明稱，會通過「向北看」的外交政策加強與北京的關係，同時培養與包括澳洲在內的其他傳統夥伴的關係。
路透社2月14日稱，著名反對派人物、所羅門群島聯合黨（United Party，暫譯）的凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea）希望審查北京與所羅門群島的雙邊安全合作框架協議，並尋求與台灣重建外交關係。
反對黨領袖威爾（Matthew Wale）2月14日說，可舉行全民公投來決定所羅門群島與北京的關係。