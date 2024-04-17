烏克蘭動員法撤銷「服役36月可離開前線」　參軍者憂戰死才能回家

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署關於加強烏克蘭動員的法案。它包含多項措施，旨在簡化當局的招募流程並對反對者實施制裁。其中最受爭議的一點，是它不包括讓服役最長時間（36個月）的部隊進行輪調的條款。



此舉引起在烏克蘭引起公憤，服役的士兵們不得休息，親屬也不滿他們2年來一直在不斷地戰鬥，歸家遙遙無期。

根據新法案，政府將建立一個新的電子登記系統，以便放棄其紙本系統。法律生效後，有義務服兵役者將有60天的時間親自往兵役局或透過電子系統登記；不登記者視為逃避兵役。

烏克蘭有很多人透過避免與當局接觸逃避服役。

法律要求18歲至60歲之間的烏克蘭男性向軍事當局更新個人資料。男性必須在公共場合攜帶登記文件。徵兵官員將獲准可在街上查看人們所持文件。

烏克蘭基輔2024年2月25日舉行名為「烏克蘭・2024年」（Ukraine. Year 2024）會議，總統澤連斯基會上發表演說。（Reuters）

烏克蘭的議員稱，草案最初有列明，服役超過36個月的士兵將獲准回家，但這個條款後來自草案消失。

法案並未對戰時兵役設定任何期限，這意味着自2022年2月俄烏開戰以來一直在戰鬥的烏軍仍然不知道自己何時迎來動員解除（Demobilization）。

烏克蘭國防部發言人稱，當局計劃單獨制定關於動員解除的法律草案。

不論軍人家眷，或是真的作戰的烏克蘭人都對此不滿。在東部作戰的烏克蘭國民警衛隊志願軍Dmytro說：「動員解除是為了讓人得以休息。否則，就像有一個入口（加入戰鬥），但沒有出口——除非成為傷健人士或死亡。」

這動員法是在2023年烏克蘭夏季反攻未能取得重大進展後首次提出的；當局意識到該國將面臨一場更持久的戰鬥。

澤倫斯基2023年12月時稱，烏軍希望再動員多達50萬名軍隊。陸軍參謀長瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）之後修改人數，因士兵可以從後方輪換；不過經修改的數字沒公開。

烏克蘭自2022年2月24日起進入戰時狀態，翌日澤連斯基簽署總動員令，禁止18歲至60歲的男子在戰時狀態期間離開烏克蘭。

俄衛網《時代》4月16日稱，周刊2023年10月份援引澤連斯基助手報道稱，烏克蘭軍隊缺人，以至徵兵辦不得不徵召平均為43歲的人。《紐約時報》曾稱，烏克蘭正在努力吸引更多女性入伍，這表明烏軍人員折損嚴重。