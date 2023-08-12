澤連斯基打擊貪污　辭退烏克蘭所有地區徵兵中心負責人

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8月11日表示，軍方徵兵制度出現貪污情況，於是下令辭退所有地區徵兵中心的負責人，形容對方的行為是叛國。



路透社報道，澤連斯基表示，反貪部門在全國調查徵兵中心之後，發現官員多項濫權情況，包括非法致富、安排符合徵兵條件的男士出境等。根據烏克蘭的戰時命令，這些合資格參軍的男士都禁止離境。

澤連斯基指，當局經調查後，已經就徵兵中心展開112宗刑事調查，稱有關中心應由清楚知道戰爭意義的人士負責管理，以及在戰時出現犬儒主義和貪污，都是叛國行為。

他亦稱，最近退役或在前線受傷的軍人會接替被辭退人士的工作，而沒被調查的前負責人應該親赴前線，以保留的軍階及證明自己的尊嚴，但強調軍隊從來亦永遠不是刑責的替代品。

澤連斯基在2019年以反貪為主要政綱，成功贏得大選，他雖然推出多項打擊貪污的措施，但根據國際透明組織（Transparency International）最新公布的全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index），烏克蘭在180個國家之中，排行116，該組織6月委託的民意調查亦發現，77%受訪烏克蘭民眾認為，貪污是國家最嚴重的問題。