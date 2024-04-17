美國海軍巡邏機飛越台海上空

中美防長舉行視像通話後，美國一架海軍巡邏機星期三（4月17日）飛過台灣海峽上空。



美國海軍第七艦隊星期三在官網發布聲明說，這架用於反潛任務的P-8A「海神」海上巡邏機和偵察機飛過台灣海峽上方的國際空域。

聲明稱，此次飛行任務彰顯了美國對自由開放的印太平洋地區的承諾。路透社報道稱，美國軍艦和軍機約每月一次在台灣海峽通行。

聲明說，美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護了所有國家的航行權利和自由。美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Pool via REUTERS）

對此，中國大陸方面沒有立即做出回應。去年12月，美國海軍一架海神巡邏機飛過台灣海峽時，中國大陸軍方派出戰鬥機監視並做出警告。

美國海軍巡邏機飛過台海前，中國防長董軍和美國防長奧斯汀剛於星期二（4月16日）舉行視頻通話，這是兩國防長近18個月以來首度實質對話。

董軍在會談中告訴奧斯汀，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國的核心利益絕不容受損。中國人民解放軍對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，決不會聽之任之。

中國大陸國台辦副主任仇開明星期一（4月15日）還與美國國務院高官舉行罕見會談，就台灣問題闡明原則立場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

