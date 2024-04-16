IMF上調今年全球經濟增長預測至3.2%　料美國增長2.7%

國際貨幣基金組織（IMF）於4月16日發布最新一期《世界經濟展望報告》，上調2024年全球經濟增長預測至3.2%，較1月預測值高0.1個百分點。IMF解釋，主要受惠於美國經濟增長強勁，預測今年增長2.7%，較1月時估計高0.6個百分點。



整體而言，發達經濟體今年經濟增長預測值為1.7%，較1月預測值上調0.2個百分點。新興市場和發展中經濟體預測值為4.2%，較1月預測值上調0.1個百分點。

維持中國預測值 下調歐元區及英國增幅

IMF維持中國今、明兩年經濟增長預測，分別在4.6%和4.1%，建議加快將有問題的房產開發商退出市場，推動未完工房屋計劃完成，同時支持弱勢家庭，幫助恢復消費需求。

該組織並下調歐元區今年經濟增長預測至0.8%，以及英國的0.5%。

報告預測。全球整體通脹率預計將從2023年的6.8%，下降至今年的5.9%，2025年將進一步降至4.5%。

IMF指出，按歷史標準衡量，世界經濟增長仍然疲弱，並指當前全球經濟面臨的下行風險。主要經濟體通脹下降速度的差異，也可能導致匯率波動，令金融部門承壓。