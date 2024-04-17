阿聯酋雨災1死：杜拜1天下完2年雨量　居民街上划艇　車站變澤國

中東國家阿聯酋受雨災侵襲，至少1人死亡，據外媒4月17日報道，杜拜（Dubai）驚人地在24小時內錄得當地約2年的雨量。根據網絡流傳的影像顯示，有居民在街道上划艇，也有商場、車站變成澤國，市民都要涉水而行。



美國廣播公司（ABC）17日報道，根據杜拜氣象部門紀錄，當地在15日晚上10時至16日晚上10時錄得約6.26吋的雨量。報道指，杜拜1年平均雨量才約3.12吋，此意味在1天內下完2年的雨量。

路透社指，阿聯酋艾因（Al Ain）更在少於24小時內錄得25.4毫米（約10吋）雨量，這是自1949年有紀錄以來最多。

網上流傳的片段顯示，杜拜有居民乾脆在街道上划艇。

商場、車站等地都變「水鄉」，有商品散落後隨水飄流。

雨災也嚴重影響杜拜機場，阿聯酋航空（Emirates）發聲明，由於惡劣天氣和路況對營運構成挑戰，公司宣布暫停在17日上午8時（香港時間中午12時）至午夜為從杜拜國際機場出發的乘客辦理登機手續。

機場在聲明中表示，一些航班已因天氣延誤或改道，並受到機組人員換置影響；公司並補充說恢復正常需要一些時間。