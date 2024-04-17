阿聯酋為何暴雨？政府否認事前人工增雨　專家傾向全球暖化所致

中東國家阿聯酋受雨災侵襲，當地錄得自1949年有紀錄以來的最高降雨量，多地變澤國。過去大眾對阿聯酋、杜拜的印象都是「很熱」、「沙漠王國」，這次雨災尤其受到關注，當地部份民眾質疑是政府部門近日派出飛機升空人工增雨，加劇雨勢，引來政府發聲否認。氣象科學家則認為該地區的極端降雨可能是全球暖化造成。



暴雨後當地部份民眾把杜拜雨災歸咎於人工降雨，尤其是彭博社17日引述一名氣象學家哈比卜（Ahmed Habib）指，國家氣象中心（National Center of Meteorology）15日、16日曾派出「播種」飛機升空執行任務。

阿聯酋國家氣象中心同日否認報道，中心向美媒CNBC指，在風暴16日侵襲阿聯酋期間或事前，中心並沒有派遣機師展開與人工增雨相關的「播種」任務，中心代表稱「人工增雨的基本原則之一，是你須在下雨前的早期階段就瞄準雲層，如果遇到嚴重雷暴天氣，任何播種操作都為時太晚。」

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氣象科學家奧托（Friederike Otto）指，該地區的極端降雨可能是全球暖化所造成的，據法媒引述奧托稱，人為造成的氣候變化很可能使杜拜等地的雨災變得更加嚴重。另有氣象專家認為暴雨與波斯灣溫暖水域附近形成的多輪強烈雷暴有關。

這次除了阿聯酋遇上雨災，鄰國阿曼境內多地同樣受暴雨侵襲，造成20人死亡。