安理會投票前一天　美國代表對巴勒斯坦入聯申請「潑冷水」

巴勒斯坦本月早些時候致函聯合國秘書長，再次申請加入聯合國。據路透社4月16日報道，聯合國安理會非常任理事國阿爾及利亞當天晚間分發了一份建議巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的決議草案，預計安理會最快將在當地時間17日進行投票表決。



然而，由於美國可能投出否決票，巴勒斯坦的申請預計很難獲得通過。路透社稱，美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）16日還對巴方的申請「潑冷水」，聲稱巴勒斯坦入聯對於落實解決巴以衝突的兩國方案「沒有幫助」。

圖為2024年4月17日在韓國首爾，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）發表演講。

4月16日，正在韓國訪問的格林菲爾德於首爾舉行新聞發布會。當被問及美國是否願意承認巴勒斯坦成為聯合國正式會員國時，她回應稱：「我們不認為在安理會通過一項決議就一定能讓我們找到……推進兩國方案的辦法。」

格林菲爾德堅稱，美國總統拜登（Joe Biden）已明確表示華盛頓支持兩國方案，美方正「努力讓方案盡快得到落實」。

4月2日，巴勒斯坦常駐聯合國代表裏亞德·曼蘇爾（Riyad Mansou）致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），請求重新審議巴勒斯坦提出的加入聯合國的申請。4月8日，聯合國安理會重新審議巴勒斯坦的申請，並決定將此申請交由其常設的接納新會員國委員會處理。

巴勒斯坦曾在2011年9月向聯合國遞交入聯申請，申請成為聯合國正式會員國，但未獲安理會通過。2012年11月29日，第67屆聯合國大會通過決議，給予巴勒斯坦聯合國觀察員國地位。

根據《聯合國憲章》，聯合國接納新會員國，需經安理會推薦，由聯合國大會作出決定。由於接納新會員國為實質性議題，安理會的決定需要至少9個安理會成員同意且未被常任理事國否決。聯大表決則需要得到193個會員國中至少三分之二的同意。

路透社援引外交人士的消息稱，安理會非常任理事國阿爾及利亞已於4月16日晚間分發一份決議草案，建議巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。預計安理會最快將在4月17日進行投票表決。

但由於以色列的盟友美國可能會投出否決票，巴勒斯坦的申請預計很難通過。報道稱，美國在4月早些時候曾表示，美方認為，建立獨立的巴勒斯坦國應該通過各方之間的直接談判進行，而不是通過聯合國。

接納新會員國委員會則在一份報告中說：「關於申請是否符合所有會員國資格標準的問題，委員會無法向安理會提出一致的建議。各方表達了不同的觀點。」

對於巴勒斯坦申請入聯，中國外交部發言人毛寧在4月11日的例行記者會上表示，本輪巴以衝突仍在延宕，造成嚴重人道主義危機，這再次警醒國際社會，只有全面落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦獨立建國，糾正巴勒斯坦人民長期遭受的歷史不公，才能徹底走出巴以衝突的惡性循環。中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持安理會盡快採取行動。

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