親巴勒斯坦示威者封鎖三藩市金門大橋　交通癱瘓多個小時

美國三藩市金門大橋（Golden Gate Bridge）4月15日一度被示威者封鎖，導致雙向交通癱瘓多個小時，這是親巴勒斯坦示威者為反對以色列在加沙地帶戰爭而發起的協調行動日行動。



法媒報道，航拍畫面顯示三藩市這座地標大橋其中一個方向的交通處於靜止，而另一個方向空蕩蕩，只有警察在場。

↓↓美媒在社交平台發布影片並做簡報稱示威致道路嚴重堵塞↓↓

美國親巴勒斯坦示威者4月15日封鎖了費城的高速公路，並關閉了通往芝加哥奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport）的高速公路，一些乘客被迫步行趕搭飛機。

封鎖金門大橋的示威者舉着寫有「為加沙地帶阻擋世界」的橫幅。

一名自稱海莎維亞（Hayshawiya）的示威主辦者在金門大橋上對《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）說：「我們知道，錢才是真正能（對民選領導人）發揮影響力的東西。」

她說，他們將繼續佔據金門大橋，直到警察把他們趕走。

加州公路巡邏隊在社交平台指警方展開逮捕行動後，於15日午時12時30分左右（新加坡時間16日凌晨3時30分）宣布金門大橋雙向交通重新開放。

一個名為A15的行動組織籲多個城市協調行動，以封鎖行動聲援巴勒斯坦後，美國和世界各地都舉行了類似的抗議活動。

A15官網說：「我們將識別和封鎖每個城市的主要經濟咽喉，重點關注生產和流通點，以造成最大的經濟衝擊。」

加拿大、意大利、韓國、哥倫比亞和比利時的親巴勒斯坦示威者，也計劃舉行抗議活動；A15亦通過社媒平台X，在希臘、西班牙和澳大利亞發佈示威照片。

金門大橋為美國三藩市地標，連接三藩市灣和太平洋金門海峽，曾經是世界上最大懸索橋，全長2737.4米，寬27.5米，雙向共有6條行車線，整個橋身褐紅色。

本文獲《聯合早報》授權轉載

