以色列稱保留自衛權利　伊朗：倘發動任何攻擊都將嚴厲回應

伊朗說，其軍隊已準備好應對以色列的任何襲擊，空軍也表示已做好採取行動的準備。



據官方媒體報道，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）星期三（4月17日）在建軍節閱兵儀式上說：「猶太復國主義政權（以色列）對我們領土的任何襲擊都將受到嚴厲回應。」

據以色列總理辦公室17日發布的新聞公報，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當天表示，以色列對伊朗方面的襲擊「保留自衛權利」。

伊朗空軍司令瓦赫迪（Hamid Vahedi）準將在同一活動中警告說，包括俄羅斯製造的蘇-24戰鬥轟炸機在內的伊朗戰機已處於「最佳準備狀態」，可以反擊以色列的任何襲擊。

瓦赫迪說：「我們在所有領域都已做好充分準備，包括我們的空中覆蓋和轟炸機，並為任何行動做好準備。」

圖為2024年4月17日，在伊朗德黑蘭舉行的國家建軍節閱兵儀式上，伊朗總統萊希發表演說。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗4月13日晚向以色列發動無人機和導彈襲擊，以報復4月初伊朗駐敘利亞大馬士革領事館遭致命空襲事件，德黑蘭指以色列實施了襲擊。

以色列誓言將對伊朗日前的導彈和無人機襲擊做出回應。其戰時內閣第三次討論如何回應伊朗的會議將在星期三舉行。

直接攻擊伊朗境內的革命衛隊基地或核研究設施是以色列反擊的選擇之一，伊朗以外的目標也有可能。

圖為2024年4月17日，在伊朗德黑蘭舉行的國家建軍節閱兵儀式上，有一架伊朗無人機展出。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）上將說，伊朗海軍正護送伊朗商船前往紅海。他補充說，德黑蘭已準備好為其他國家的船隻護航。

由於也門胡塞武裝的襲擊，紅海前往以色列的航運受到嚴重干擾。

4月13日，伊朗伊斯蘭革命衛隊在霍爾木茲海峽扣押了MSC Aries號，這是一艘懸掛葡萄牙國旗的集裝箱船，德黑蘭稱這艘船與以色列有聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

