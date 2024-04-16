中國行事的關鍵不是阻止伊朗或阻止以色列

伊朗對以色列發動大規模襲擊後，中國外長王毅4月15日同伊朗外長和沙特外交大臣通話。王毅對伊朗外長阿卜杜拉希揚說相信伊朗能夠把握好局勢，在維護伊方主權和尊嚴的同時，避免局勢進一步動盪。王毅對沙特外交大臣費薩爾說願同沙方共同努力，避免對抗進一步加劇。

前不久4月11日，美國國務卿布林肯致電中國外長王毅，請求中國遊說伊朗不要報復以色列。但是中國和伊朗的溝通是在伊朗襲擊之後，而非之前。是中國沒來得及阻止伊朗還是中國本就無意阻止伊朗？

按照伊朗的說法，襲擊之前已經提前數日通知了多個國家，也就是說布林肯同王毅通話的4月11日伊朗就已經有襲擊以色列的計劃了。在伊朗決心已下的背景下，中國是否對美國的請求無能為力？

2024年4月14日，伊朗向以色列發射逾300架無人機和導彈後，以色列鐵穹反導系統開始運作。（路透社）

從美國請求中國幫忙阻止伊朗，到在伊朗襲擊以色列一事發生後中國第一時間表明立場。中國作為大國需要發揮作用是註定的。問題是中國打算發揮何種作用？

伊朗襲擊以色列事件發生後，如果要阻止事態升級，就要阻止以色列連環報復。而4月15日僅有中國政府中東問題特使翟雋和以色列駐華大使會晤，中國並未有高階的外交官同以色列方面有所接觸。那麼，中國有說服以色列的計劃嗎？中國認為可以影響以色列嗎？

中東事態的複雜性決定了中國不是最關鍵的具體問題調停者，伊朗作為地區大國有自身的對美政策。以影響力施壓是美國慣用的手段，中國的行事作風和美國是不同的，不太可能會動用經濟手段施壓伊朗。以色列會採取何種政策，取決於內塔尼亞胡的政治需要和美國的政治需要。具體問題上，中國能夠做的實際上是有限的。

2024年4月15日，在紐約的聯合國總部，聯合國安理會就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議。聯合國安理會14日就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議，聯合國秘書長古特雷斯在講話中敦促各方保持最大限度的克制。（新華社）

在本輪局勢變遷中，簡單的阻止伊朗或者阻止以色列，已經不是最優解。在全球大變局中，中東能夠擺脱大國對抗的螺旋，越來越自主，逐步能夠解決深層次的矛盾，才是重要的。

以色列最重要的盟友是美國，自然不希望美國視線轉移。從長遠的視角看，美國和以色列的利益相悖，從短期看，內塔尼亞胡政府對戰爭的訴求和拜登政府不希望掉入戰爭泥潭的訴求相悖。戰爭如果繼續，美以的政治裂痕會加大，衝突如果被美國叫停，那則是地區國家鬥爭的一個勝利。美國無論如何都已經輸了。

哈馬斯、胡塞武裝、伊朗，目前採取的措施，本質都是在逼美國做出選擇。面對美國請求中國阻止伊朗，中國直接說「美方尤其應該發揮建設性作用」，同樣是在向美國施壓。以色列的軍事行動在全球的輿論中口碑極差，同樣讓支持以色列的美國承受了相當大的道德壓力。

以巴衝突：2024年4 月7日，以軍從加沙地帶南部撤出了大部分地面部隊，巴勒斯坦民眾在南部的汗尤尼斯（Khan Younis）查看被摧毀的建築物。（Reuters）

中國多次提出巴勒斯坦的建國問題，使其能夠被擺到枱面上去討論，起到的是推動關鍵問題向前發展的作用。但是兩國方案的落實不是一個簡單的問題，而是一個系統性工程。需要地區國家的配合，更需要美國的配合。壓力倍增的美國陷入抉擇困境的情況下，贏得美國的同意有了初步的可能。因此問題的核心不是阻止伊朗阻止以色列，而是讓美國越來越痛，痛才會有所改變。

作為兩國方案的反對者，伊朗謀求地緣政治利益的衝動遠大於關切巴勒斯坦問題。紛紛同以色列建交的阿拉伯國家，儘管支持兩國方案，但是很難為了巴勒斯坦的利益採取最強有力的手腕。

中國作為安理會常任理事國，積極為兩國方案奔走，聯合沙特，遊說伊朗，倒逼美國，所做的努力是符合自身大國定位的。是跳出具體問題，從全局視野尋求核心問題得到解決的務實之舉。