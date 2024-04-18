中菲就仁愛礁「君子協定」小馬可斯否認　中國使館披露細節

中國駐菲律賓大使館發言人就仁愛礁問題「君子協定」表示，「君子協定」不是秘密協定，菲本屆政府上台後，中方向菲政府高層多次通報和交涉「君子協定」有關事宜。中方再次敦促菲方停止挑釁，盡早回到對話協商的正軌上來。



據報道，菲律賓總統馬科斯近日多次表示，他對仁愛礁問題「君子協定」仍有幾點疑問：協定到底包含甚麼內容？為甚麼菲上屆政府與中方就此達成「秘密協定」?

對此，發言人表示，菲上屆政府執政期間，中菲雙方就仁愛礁（菲稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）局勢管控商談達成「君子協定」。「君子協定」目的是管控局勢，維護和平，防止衝突，無關各自主權立場。「君子協定」不是秘密協定。直到2023年2月初，即菲本屆政府上台後7個月，雙方有關部門和機構一直都遵守這一協定，有效確保了仁愛礁局勢和平穩定。

圖為2024年3月5日，一艘中國海警船隻擋住菲方船隻前往南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁，Second Thomas Shoal）執行補給任務的航道，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）成員在場戒備。（Reuters）

發言人指出，菲本屆政府上台後，中方向菲政府高層多次通報和交涉「君子協定」有關事宜，並且始終堅持通過對話協商與菲方尋找管控分歧的辦法。除了中國-菲律賓南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議之外，中方去年邀請菲總統對華特別事務特使赴華就仁愛礁局勢管控進行磋商達成內部諒解，今年初又通過外交渠道與菲軍方反復商談達成仁愛礁運補「新模式」。有關諒解和安排均在實施一次後，被菲方單方面無故拋棄。

發言人表示，中方再次敦促菲方重信守諾，遵守共識，拿出誠意，停止挑釁，盡早回到對話協商的正軌上來，同中方一道妥善管控仁愛礁局勢，維護南海地區來之不易的和平穩定。