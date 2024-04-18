卡塔爾傳媒：美國批准以色列對拉法行動　換取以國不反擊伊朗

卡塔爾傳媒《新阿拉伯》日報（New Arab）4月18日報道，美國批准以色列的潛在拉法（Rafah）行動，以換取以色列不反擊伊朗。以色列傳媒則報道，以軍為了對拉法行動正部署更多武器，並購買多達4萬頂帳篷，為撤離平民作準備。



拉法位於加沙地帶（Gaza）南部，由於當地有大量難民聚集，以色列準備進攻拉法的行動一直備受爭議，以方則強調要到該處消滅哈馬斯（Hamas）分子。

《新阿拉伯》引述一名高級官員指，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）設法就對拉法的軍事行動取得美方的批准，以換取以方不對伊朗採取大規模軍事行動。

埃及部隊邊境戒備

消息人士又指，以色列國防軍18日凌晨對加沙和埃及之間邊境展開空襲，在其中一些空襲前，埃及方面獲得通知。

報道稱，埃及駐紮在西奈半島（Sinai）北部與加沙的14公里長邊境地帶的部隊已做好充分準備，應對一旦發生在拉法的事情。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的美國主要猶太組織主席會議上發表演說。（Reuters）

以媒：以軍部署更多武器與4萬帳篷

以色列報章《Ma'ariv》17日則報道，以軍已進入戒備狀態，以色列國防軍總參謀長與防長加蘭特（Yoav Gallant）已批准「行動指導原則」。

報道也指以軍為了對拉法行動部署更多武器。以色列國防軍16日證實購買多達4萬頂帳篷，為撤離平民作準備。