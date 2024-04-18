波音工程師舉報組裝過程有問題　籲停飛787客機　波音堅稱安全

美國波音公司（Boeing）近年不斷爆出風波，飛機質量受到外界質疑。一位在波音工作17年的工程師薩萊普爾（Sam Salehpour）4月16日接受美媒訪問，舉報787夢幻客機（Dreamliner）組裝過程存在瑕疵，可能影響安全，甚至擔心一旦有事會在半空墜落，認為應該停飛所有787客機。波音公司則強調機型安全，且指不容忍報復行為。



薩萊普爾自2007年起在波音工作，擔任質量工程師，綜合美國全美廣播公司（NBC）、商業內幕（Business Insider）報道，他4月16日接受訪問時表示，公司尚未能妥善解決多架飛機在組裝過程中的錯位問題，機身兩部份連接一起後出現微小、不合格的間隙問題。

薩利普爾稱這類安全問題可能會導致災難後果，甚至可能從半空「墜落到地面」。

當被問及波音公司是否應該停飛所有787機型，他表示：「我認為他們需要這樣做。」

圖為2024年4月17日，美國華盛頓，薩萊普爾（Sam Salehpour）用紙巾擦拭眼睛。（Reuters）

他又在17日出席參議院聽證會時，談到工人用蠻力裝嵌，譬如跳上飛機踩踏令部件對位，以解決部件之間出現空隙的問題。他擔心這可能會因金屬疲勞而縮短飛機的使用壽命，並引發事故。

波音公司則透過聲明表示，有關787結構完整性的說法並不準確，又指不容忍報復行為。

美國聯邦航空局（FAA）證實正在調查薩萊普爾提出的指控。

波音正面對愈來愈多員工或前員工的指控，2020年退休的波音質量經理歐文（Roy Irvin）17日也有出席聽證會，他指波音不鼓勵與787相關的員工指出問題或提出修正建議，又稱「我獲告知我們沒有足夠的時間採取糾正措施，所以不要寫。」