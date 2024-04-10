波音工程師舉報787缺陷　組裝＋測試涉不當操作　美國FAA展開調查

彭博社4月10日稱，波音公司（Boeing Company）股價一度下跌2.5%，至5個月最低，此前《紐約時報》報導稱美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）正在調查波音一位工程師關於787夢幻客機安全問題的舉報。



該報稱，該舉報人聲稱其工作的787機身的各個部份沒有正確地固定在一起，隨着時間的推移，這個問題可能削弱飛機的性能。此外，飛機的維修和測試也採取的是錯誤方式。

波音回應報道是稱稱，「這種有關787結構完整性的說法是不準確的，波音為確保飛機的質量和長期安全採取了全面措施，公司的工程師正在FAA的監督下完成詳盡的分析，以確定是否需要進行長期檢查和維護」。

波音一架幾乎全新的737 MAX 9飛機1月5日在起飛後發生門塞脫落，這一事件引發了對波音的信心危機。雖然航班上無人嚴重受傷，但卻讓波音的製造和安全流程暴露在鎂光燈之下，並導致整個高管層的全面調整。

舉報人薩萊普爾（Sam Salehpour）律師表示，波音在解決787的維修工作時顯示出「公司的質量控制流程存在重大失誤」。根據給FAA負責人惠特克（Michael Whitaker）的信（落款為1月19日），薩萊普爾提到的問題包括在工程和測試階段走「捷徑」。

該信稱，這一缺陷會影響超過1,000架在役787飛機，並可能導致重要飛機部件的「嚴重疲勞」，特別是大型機身連接區域。

圖為2012年2月12日媒體記者參觀新加坡航空展（Singapore Airshow）期間看到波音787夢幻客機（Dreamliner）外部貼紙。（Photo by Chris McGrath/Getty Images）

波音稱這些說法不實。今年迄今波音股價已下跌31%，在道瓊工業平均價格指數中表現最差。

787夢幻客機是波音在役的最先進飛機，機身由大型復合材料桶狀區段組成。包括787碳纖維框架連接方式在內的組裝問題導致787飛機的交付在本世紀初頭兩年的大部份時間裏基本停止。

在FAA批准調整生產流程以確保飛機符合安全標準後，787飛機才在2022年恢復交付。波音9表示基於這一分析和未來的檢查，787將保持強度、耐用性和使用壽命，該款飛機可以安全運行30多年。

FAA在一份聲明中表示，「在無報復之虞的情況下進行自願披露是航空安全的關鍵。我們強烈鼓勵航空業每個人共享訊息。我們會徹底調查所有報告。」