印尼當選總統晤王毅：在對華關係上與佐科維多多意見高度一致

中國外長王毅出訪印尼，4月18日分別會晤印尼當選總統普拉博沃（Prabowo Subianto）與印尼現任總統佐科維多多（Joko Widodo）。普拉博沃談到自己在發展對華關係方面，與佐科維多多意見高度一致，希望延續並不斷推動兩國更高水平戰略合作。



根據中國外交部，王毅會晤普拉博沃時談到中國始終把印尼作為周邊外交的優先方向、全球事務的可靠夥伴，他稱中方支持印尼在國際和地區事務中發揮更大作用，願同印尼加強協調配合，共同維護本地區來之不易的和平穩定大局，把地區的前途命運真正掌握在自己手中。

中國外長王毅出訪印尼，2024年4月18日會晤印尼當選普拉博沃（Prabowo Subianto，左）（中國外交部）

普拉博沃表示在發展對華關係方面，他與總統佐科維多多意見高度一致，希望延續並不斷推動兩國更高水平戰略合作，提升雙邊關係水平。據中方指，他稱中國一貫在國際地區事務中主持公道，為廣大發展中國家提供無私幫助，印尼同中國加強協調合作，必將對地區和世界的穩定繁榮產生積極正面影響。

王毅同日會晤佐科維多多時指，中方高度讚賞佐科維多多為中印尼友好事業作出的歷史性貢獻，期待同印尼方一道，推動兩國關係承前啟後、繼往開來，不斷取得新的發展。

他又指中方堅定支持印尼走符合自身國情的發展道路，實現「黃金印尼2045願景」，在各自特色現代化道路上攜手前行，中方堅定支持兩國深化務實合作，高水平營運雅萬高鐵，推進「區域綜合經濟走廊」等重大旗艦項目，打造新的合作增長點。