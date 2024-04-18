蘋果CEO庫克訪印尼　會見佐科維多多普拉博沃談合作

蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）星期三（4月17日）會見印度尼西亞總統佐科維多多（Joko Widodo），和即將上任總統的普拉博沃（Prabowo Subianto），商討可能的合作。



庫克在雅加達與佐科維多多會面，佐科維多多任上推動了科技行業蓬勃發展。

佐科維多多說：「印尼對我們是一個非常重要的市場。我們談到了總統希望在該國看到製造業的願望，這是我們將關注的事情。」

他補充說：「我認為印尼的投資潛能是無窮無盡的。我們相信這個國家。這是一次關於印尼有多大潛力以及我們對投資印尼的承諾的對話。」

蘋果公司星期二（16日）宣布，將把在印尼的開發者學院擴大至四間，並在峇里島建立一個新設施。

圖為2024年4月17日，蘋果執行長庫克在印尼雅加達總統府會見印尼總統佐科維多多後，在兩名部長陪同下會見記者。（Reuters）

庫克隨後會見了當選總統，現任國防部長普拉博沃。據國防部聲明稱，兩人在雅加達國防部舉行了持續一個多小時的會談。

聲明稱，他們「討論了各種問題，特別是有關蘋果與印尼政府之間的合作」。

報道稱，庫克上個月致函普拉博沃，信中寫道：「展望未來，我相信印尼和蘋果之間能夠開啟更加成功的合作。」

通訊和訊息學部長布迪（Budi Arie Setiadi，暫譯）上個月說，庫克的訪問可能會涉及蘋果公司在印尼的新投資事宜，其中包括一家智能手機工廠。

拜登政府正尋求提升其他亞洲貿易夥伴在全球科技供應鏈中的作用，以減少美國對中國的依賴。

圖為2024年4月17日，蘋果執行長庫克在印尼雅加達總統府會見印尼總統佐科維多多後，在兩名部長陪同下會見記者。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

